Il Viaggio delle Idee, appuntamento mercoledì 11

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il quinto appuntamento della sesta edizione de Il Viaggio delle Idee si terrà il prossimo mercoledì 11 febbraio, alle ore 10,30, presso l’Auditorium dell’I.I.S “Della Corte – Vanvitelli”, e vedrà come protagonista il dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, sul tema Magistratura, un viaggio nel tempo. Come era, come è, come potrebbe cambiare.

Partendo dalla Carta Costituzionale, al centro dell’incontro sarà l’evoluzione della Magistratura dal secondo dopoguerra ai nostri giorni, con le varie riforme avute negli anni, in particolare quelle degli ultimi decenni -contrassegnate dal delicato rapporto con la politica e la pubblica opinione-, per arrivare a quella attuale, che sarà oggetto di referendum confermativo, con la separazione delle carriere ab initio e l’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura.

A presentare il magistrato dott. Vincenzo Senatore, ad introdurre il tema dell’incontro e a trarre le conclusioni finali dopo gli interventi degli studenti, sarà la giornalista Angela Senatore, redattrice di Ulisse on line.

L’incontro condotto da Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line, sarà preceduto dal saluto della prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”.

Ingresso libero.

L’incontro potrà essere seguito con la diretta Facebook sulla pagina di Ulisse on line.

Con la preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.

