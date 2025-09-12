Il valore del rispetto secondo Pigozzi: «Un progetto che parte dalle comunità»

Sostenibilità, inclusione sociale e parità di genere sono le tre direttrici che guidano Respect for Future, il progetto strategico promosso da Fincantieri e portato avanti da Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione strategica del gruppo. Un’iniziativa che non si limita a sensibilizzare, ma che si propone come modello concreto di trasformazione culturale per l’azienda e per i territori in cui opera.

Come riportato da Policymakermag, Pigozzi ha chiarito che Respect for Future nasce con l’intento di tradurre concetti come rispetto e inclusione in azioni reali, capaci di lasciare un impatto positivo sulle persone e sulle comunità. Un approccio che risponde alla necessità di un cambiamento autentico e non soltanto di facciata.

Un elemento centrale di questa visione è l’ascolto. In un’intervista rilasciata alla 27esimaora del Corriere della Sera, Pigozzi ha sottolineato come il rispetto non possa prescindere dalla capacità di ascoltare: un principio fondamentale per costruire ambienti di lavoro inclusivi, dove la fiducia e il dialogo diventano leve decisive per la crescita delle persone e dell’organizzazione.

Accanto al tema dell’ascolto, Respect for Future affronta anche la sfida del gender gap. Come raccontato da Il Messaggero, Lorenza Pigozzi ha messo in evidenza il valore delle azioni concrete avviate da Fincantieri per valorizzare il ruolo delle donne all’interno dell’azienda e per promuovere pari opportunità, contribuendo così a creare maggiore consapevolezza sul tema dell’uguaglianza in contesti spesso ancora segnati da disparità.

Con Respect for Future, Fincantieri imprime una direzione chiara: non solo innovazione tecnologica, ma anche un ruolo attivo nel disegnare un futuro sostenibile e inclusivo, capace di coniugare competitività industriale e responsabilità sociale.

