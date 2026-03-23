Il gusto della sostenibilità, nuovo webinar martedì 24

Prosegue il ciclo di webinar “Il gusto della sostenibilità”, inserito all’interno del progetto “Nutrire il presente, coltivare il futuro: a scuola di dialogo, cultura e sostenibilità”, promosso dal Circolo Laudato Si’ e dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Tra tradizione e innovazione: radici che generano futuro”, in programma per martedì 24 marzo alle ore 18.50 su piattaforma Zoom, propone una riflessione su come il dialogo tra passato e presente possa diventare motore di sviluppo sostenibile, culturale ed economico. In un tempo segnato da cambiamenti rapidi, il webinar mette al centro esperienze concrete che dimostrano come il futuro possa nascere dalla valorizzazione delle radici. Tre storie, diverse ma accomunate da una visione condivisa, si intrecciano offrendo modelli virtuosi di innovazione sostenibile.

Interverrà Mauro Paolucci, per l’azienda agricola Casa Rareca, realtà impegnata nella produzione di vino e olio, che attraverso il recupero di antichi saperi agricoli sperimenta nuove pratiche rispettose dell’ambiente e del territorio.

Porteranno la loro testimonianza anche Vincenzo Castellone e Antonio Valentino, fondatori del progetto Capri Annuccia, esempio di imprenditoria giovanile capace di trasformare una ricetta di famiglia — la tradizionale torta caprese della zia Annuccia — in un’iniziativa contemporanea e identitaria.

A completare il quadro sarà l’intervento della prof.ssa Maria De Biase, dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia, promotrice di un innovativo modello educativo che trasforma le scuole in “scuole della terra”, dove sostenibilità, cura dell’ambiente e recupero dei valori rurali diventano strumenti concreti di apprendimento.

Tre esperienze che dimostrano come la tradizione non rappresenti un elemento statico o nostalgico, ma una risorsa viva, capace di generare nuove opportunità e visioni per il futuro. Il webinar si configura come un’occasione di confronto e approfondimento per riflettere sul ruolo della cultura, dell’impresa e dell’educazione nella costruzione di modelli sostenibili e inclusivi.

É possibile partecipare al webinar su piattaforma Zoom collegandosi al seguente link https://tinyurl.com/xa7w967y

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