Teatro delle Arti, già annunciati grandi nomi per la prossima stagione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è chiusa ufficialmente con il grande successo dello spettacolo “Indovina chi viene a cena?” messo in scena da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere la stagione teatrale 2025 – 2026 del Teatro Delle Arti di Salerno diretto da Claudio Tortora ma calato il sipario sull’ultimo applauso la macchina organizzativa non si ferma e guarda già con entusiasmo alla prossima stagione 2026 – 2027 che si preannuncia ricca di grandi nomi e conferme d’eccellenza.

Il direttore artistico Claudio Tortora annuncia infatti che fino al prossimo 31 marzo è possibile sottoscrivere i rinnovi per coloro che intendono confermare il proprio abbonamento mentre a partire dal 2 aprile sarà possibile per i nuovi spettatori recarsi presso il botteghino del teatro aperto tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:00 per sottoscrivere le nuove tessere e assicurarsi un posto in prima fila per i dieci spettacoli che comporranno il nuovo cartellone.

Sebbene la presentazione ufficiale al pubblico avverrà come da tradizione solo alla fine del mese di aprile la direzione ha voluto svelare in anteprima alcune delle straordinarie novità che vedranno protagonisti Enzo Iacchetti con il suo nuovo lavoro teatrale insieme a un mostro sacro del palcoscenico come Leo Gullotta che porterà in scena un’opera di Pirandello senza dimenticare il talento e la comicità dei Gemelli di Guidonia che si aggiungeranno ai volti storici e agli amici di sempre delle Arti pronti a tornare a Salerno con le loro ultime produzioni. Per quanto riguarda la programmazione è stato confermato che tutti gli spettacoli saranno messi in scena il sabato alle ore 20:45 con la consueta replica della domenica alle ore 19:00 ma vista l’incredibile affluenza registrata quest’anno e per accontentare le tantissime richieste del pubblico anche per la prossima stagione alcuni dei titoli in cartellone godranno di una replica straordinaria il venerdì sera consolidando il Teatro Delle Arti come uno dei centri culturali più amati e dinamici del territorio salernitano

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