Una eccellenza tecnologica salernitana protagonista a LogiMAT 2026: MPS Engineering raccontata dal CTO Massimo Pannullo

In un contesto industriale sempre più orientato all’automazione, alla digitalizzazione dei processi e all’ottimizzazione degli spazi, la partecipazione a eventi internazionali rappresenta un momento strategico per le aziende che vogliono consolidare il proprio posizionamento e presentare le proprie tecnologie a un pubblico globale. È il caso di LogiMAT 2026, la fiera di riferimento per l’intralogistica e l’automazione industriale che si svolge a Stoccarda dal 24 al 26 marzo.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è MPS Engineering, azienda salernitana specializzata in sistemi avanzati di automazione e robotica industriale, che sarà presente con uno stand ad alto contenuto tecnologico. Abbiamo intervistato il Perito Industriale Massimo Pannullo, Chief Technology Officer dell’azienda, per approfondire visione, tecnologie e obiettivi di questa importante partecipazione.

Dott. Pannullo, cosa rappresenta per MPS Engineering la partecipazione a LogiMAT 2026?

“LogiMAT è uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per il nostro settore. Essere presenti significa confrontarsi con i principali player globali, ma soprattutto mostrare concretamente il valore delle nostre soluzioni. Per noi è anche un’occasione per ribadire il ruolo dell’ingegneria italiana nel panorama dell’automazione industriale.”

Il vostro stand si presenta con un layout molto tecnologico. Cosa potranno aspettarsi i visitatori?

“Abbiamo progettato uno spazio immersivo, pensato per far vivere un’esperienza concreta delle nostre tecnologie. Non si tratta solo di presentazioni statiche, ma di un racconto dinamico dei nostri sistemi, supportato da contenuti visivi e dimostrativi. Vogliamo che chi entra nel nostro stand comprenda immediatamente il livello di innovazione che portiamo sul mercato.”

Parliamo delle soluzioni protagoniste: partiamo da Maxvert.

“Maxvert è il nostro sistema di magazzino automatico verticale, progettato per rivoluzionare la gestione delle minuterie e dei componenti. In un’epoca in cui lo spazio è una risorsa sempre più limitata, Maxvert consente di sfruttare l’altezza disponibile, riducendo l’ingombro a pavimento e migliorando drasticamente l’efficienza operativa.

Inoltre, grazie all’integrazione con i sistemi gestionali aziendali, garantisce una tracciabilità totale delle operazioni e un controllo in tempo reale delle giacenze.”

Maxraptor 2D rappresenta invece un’evoluzione importante nello stoccaggio pallet. Quali sono i suoi punti di forza?

“Maxraptor 2D è una vera rivoluzione. Parliamo di un sistema shuttle capace di operare su più livelli contemporaneamente, con più navette attive nello stesso impianto. Questo significa aumentare in modo esponenziale la produttività e ridurre i tempi di movimentazione.

La possibilità di lavorare in parallelo su diversi livelli consente di ottimizzare flussi complessi e di adattarsi perfettamente alle esigenze di grandi hub logistici e realtà industriali ad alta intensità operativa.”

Un’altra tecnologia di grande impatto è l’AGV Maximum IV. Di cosa si tratta?

“L’AGV Maximum IV è uno dei nostri fiori all’occhiello. Si tratta di un veicolo a guida automatica progettato per il trasporto di carichi estremamente pesanti, fino a 100 tonnellate. È una soluzione pensata per settori ad alta complessità come automotive, aeronautico, aerospaziale e navale.

Quello che lo rende unico è la combinazione tra capacità di carico, precisione di movimentazione e integrazione con i sistemi produttivi esistenti. È un esempio concreto di come la robotica possa migliorare sicurezza ed efficienza in ambienti industriali critici.”

Quanto conta oggi l’integrazione tra automazione e software?

“È fondamentale. L’hardware da solo non basta più. Tutti i nostri sistemi sono progettati per dialogare con ERP e software gestionali, offrendo un ecosistema completamente integrato. Questo permette alle aziende di avere una visione completa dei processi, prendere decisioni basate sui dati e migliorare continuamente le performance.”

MPS Engineering rappresenta anche un esempio di eccellenza italiana. Quanto è importante il “made in Italy” nel vostro lavoro?

“Per noi è un elemento identitario. Essere un’azienda italiana significa portare nel mondo non solo tecnologia, ma anche competenze ingegneristiche, flessibilità progettuale e attenzione al dettaglio.

Il nostro approccio è fortemente orientato alla personalizzazione: ogni impianto nasce per rispondere a esigenze specifiche. Questo è un valore distintivo del made in Italy tecnologico, che continua a essere riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.”

Qual è il messaggio che volete trasmettere ai visitatori di LogiMAT 2026?

“Che l’automazione non è più un’opzione, ma una leva strategica per la competitività. E che esistono soluzioni concrete, già disponibili, capaci di trasformare radicalmente la logistica e la produzione.

Invitiamo tutti a visitare il nostro stand per scoprire come tecnologia, innovazione e ingegneria italiana possano fare la differenza.”

Con una visione chiara e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, MPS Engineering si conferma tra i protagonisti dell’innovazione industriale. La presenza a LogiMAT 2026 non è solo una vetrina internazionale, ma la dimostrazione concreta di come il made in Italy continui a essere sinonimo di eccellenza anche nei settori più avanzati della robotica e dell’automazione.

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