Il Forum dei Giovani rilancia lo storico “Torneo Rionale Sanpetrese”.

Dopo 7 anni di stop è ai nastri di partenza il “Torneo Rionale Sanpetrese 2021” fortemente voluto dal Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro (nella foto) e organizzato nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne” finanziato dal programma Giovani in Comune della Regione Campania. Il Forum dei Giovani e l’Amministrazione Comunale di San Pietro al Tanagro accenderanno i riflettori del campo comunale in Via Canali per il Torneo Rionale di calcio a 5, storica manifestazione che nasce nel 1991 quando a partecipare furono quattro squadre del Rione Piazza, Rione San Giuseppe, Rione Ararie e Rione Torre.

Una lunga e storica tradizione sportiva fatta di sana rivalità tra i quartieri Sanpetresi che ha visto trionfare all’ultima edizione la Contrada Piazza.

Il Torneo Rionale Sanpetrese è un appuntamento storico riproposto dai giovani del Forum nell’ambito di un ampio e ambizioso programma di rivitalizzazione economica, rigenerazione urbana e inclusione sociale, denominato Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne, che interesserà sia il Comune che l’intero comprensorio del Vallo di Diano. La manifestazione occuperà, all’interno dell’estate Sanpetrese, il periodo che va dal 26 Luglio all’8 Agosto, ampliando e diversificando l’offerta di eventi e manifestazioni che interessa il territorio.

È in questa occasione che adolescenti, giovani, adulti e anziani si ritroveranno sugli spalti del campo sportivo comunale per tifare ed incitare la propria squadra di appartenenza nell’ambito di “sfide” tra contrade. Lo spirito del torneo rionale è quello di creare aggregazione tra i cittadini che decidono di partecipare e le famiglie, creando nuove relazioni, amicizie ed eliminando vecchi dissapori. Le partite, la cui durata è di 50 minuti, si svolgeranno di sera; le iscrizioni sono aperte a tutti gli over 17 entro il prossimo 24 luglio; per ulteriori informazioni : https://www.facebook.com/forumdeigiovaniSanPietroalTanagro -Carlo 320.8743884; Domenico 351.5680584; Giovanni 327.2129127 – E-mail fdgsanpietroaltn@gmail.com .

“È un’iniziativa divertente e coinvolgente necessaria per la ripresa degli eventi sportivi e sociali del nostro Comune” dichiara Giovanni Pagliarulo – Presidente del Forum, “che ci consente di dare un segnale deciso di ripartenza a tutta la comunità, ma soprattutto ai nostri giovani che avranno finalmente l’occasione di riscoprire il piacere di un’aggregazione sana, sportiva e in sicurezza. Il Forum ha già promosso iniziative di co-progettazione tese a valorizzare il patrimonio storico e culturale locale in attuazione del progetto Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne pianificate in partnership con l’Amministrazione Comunale e la QS & Partners di Vincenzo Quagliano impegnati già nella progettazione di iniziative turistiche sovra comunali nell’ambito del P.O.C. Campania 2014-2020, programma di percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania”.