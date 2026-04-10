Il dramma dei Desaparecidos al Teatro Genovesi domenica 12

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Domenica 12 aprile 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) andrà in scena il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno.  

Nunca Mas del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano è un dramma psicologico di teatro civile che si svolge in una lugubre redazione alla periferia di Buenos Aires, dove il giornalista Nahuel Echeverri sta conducendo un’inchiesta sui desaparecidos dell’Argentina — le circa 40.000 persone scomparse durante la dittatura militare degli anni ’70 e ’80.

Lo spettacolo si presenta con una narrazione intensa e senza pause, con forte tensione emotiva; l’approccio è realistico e diretto e stimola riflessioni morali e storiche per una indagine sui temi della memoria, della verità e della giustizia.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli in programma. Domenica 22 marzo 2026 la Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE