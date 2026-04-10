Il dramma dei Desaparecidos al Teatro Genovesi domenica 12

Domenica 12 aprile 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) andrà in scena il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno.

Nunca Mas del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano è un dramma psicologico di teatro civile che si svolge in una lugubre redazione alla periferia di Buenos Aires, dove il giornalista Nahuel Echeverri sta conducendo un’inchiesta sui desaparecidos dell’Argentina — le circa 40.000 persone scomparse durante la dittatura militare degli anni ’70 e ’80.

Lo spettacolo si presenta con una narrazione intensa e senza pause, con forte tensione emotiva; l’approccio è realistico e diretto e stimola riflessioni morali e storiche per una indagine sui temi della memoria, della verità e della giustizia.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli in programma. Domenica 22 marzo 2026 la Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

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