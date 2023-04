I prodotti di turismo esperienziale del progetto Gal Terra Protetta “Cetara Contadini Pescatori” presentati alla prima edizione di Open al Next di Paestum.

E’ stato presentato questa mattine alla prima edizione di Open Outdoor – il salone dedicato esclusivamente al tempo libero e alla vacanza open air – in corso a Paestum al Centro Espositivo NEXT “Cetara Contadini Pescatori: il case history di uno ‘storyliving’ di successo”, il progetto di turismo esperienziale del Gal Terra Protetta “Cetara Contadini Pescatori”.

La presentazione è stata curata da Antonio Dura (progettista), Francesco Crescenzo (Ce.Tour S.A.S.), Claudia Bonasi (formatrice e responsabile della comunicazione), Rosario D’Acunto (Artès) e Alessia Benincasa (responsabile marketing e grafica del progetto).

Nella Sala Cilento sono state illustrate le attività formative – ancora in corso – che vedono coinvolte le imprese di Cetara facenti parte del progetto “Cetara Contadini Pescatori” – Ce.Tour S.A.S. (capofila), Simona Tafuri (Sopra Il Limoneto), Luigi Sandro Zuppardi (A Regina), Gesthotel S.R.L., Torrente’s S.R.L., San Pietro S.R.L., Cianciola S.R.L.S., Ristorante Acquapazza S.R.L. – insieme all’Azienda Agricola Roberto Luigi Di Crescenzo. Il progetto, nato nell’ambito della misura del Gal Terra Protetta (PSR Campania 2014- 2020 Misura 16 – Sottomisura 16.3 -– Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo – Tipologia di intervento 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale. Soggetto beneficiario: ATS Cetara Contadini Pescatori), terminerà a giugno prossimo con l’immissione sul mercato di pacchetti esperienziali e narrativi unici, creati con il metodo “Storyliving” di Artès, che avranno il turista quale protagonista assoluto di attività che si svolgeranno a Cetara, tra mare e monti. Alla presentazione hanno preso parte – tra gli altri – anche Michelangelo Lurgi (Rete Destinazione Sud e Giroautotravel T.O.), Emauel Ruocco (presidente della cooperativa Vivi Cilento), Antonello Pontecorvo (Rafting e kayak Calore Sele Tanagro), Luigi Abate (Guide ambientali e turistiche), Marianna Iannone (ArcheoArte Vallo di Diano).