Giò Di Tonno Sui Sentieri degli Dei mercoledì 13

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Agerola, balcone naturale sospeso tra cielo e mare, si prepara a ospitare Giò Di Tonno, uno degli artisti più raffinati e completi del panorama italiano.

Mercoledì 13 agosto, il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei accenderà il Belvedere Punta Corona con la presenza dell’artista abruzzese, che presenta una carriera segnata da musica, teatro e impegno culturale.

Giò Di Tonno ha costruito un percorso artistico solido e poliedrico, partendo dallo studio del pianoforte a 8 anni fino a conquistare la ribalta con musical di successo internazionali come Notre Dame de Paris, in cui ha interpretato Quasimodo per oltre 1000 repliche. Vincitore del Festival di Sanremo 2008 con Colpo di fulmine ed il suo trionfo nella seconda edizione di “Tale e Quale Show” su Rai Uno, ha poi attraversato con talento i territori del teatro, del pop e dell’interpretazione con ruoli memorabili in Jekyll & Hyde, I promessi sposi, Peter Pan – Il Musical, fino alla recente creazione dell’opera pop I Tre Moschettieri (2024), dove è anche autore delle musiche.

 

Nella suggestiva cornice del Belvedere, Di Tonno proporrà il recital “Cantautori innamorati”, scritto con Alessandro Di Zio, un racconto d’amore dall’inizio alla fine attraverso le parole e la musica di alcuni tra i più grandi cantautori italiani, ciascuno con il proprio stile inconfondibile e la propria visione dell’amore. L’artista si accompagnerà al pianoforte, affiancato da Fabrizio Mandolini al sax, in un viaggio intimo e coinvolgente nell’universo senza confini delle canzoni che parlano d’amore.

 

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

 

INFO SPETTACOLO

Mercoledì 13 agosto 2025 – ore 21:00

Belvedere Punta Corona

GIÒ DI TONNO “Cantautori Innamorati

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

