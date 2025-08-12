Piano Mattei, lunedì 18 a Contursi Terme con Cirielli

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Piano Mattei e il ruolo che il Mezzogiorno D’Italia  sarà chiamato ad assolvere quale ponte fra il resto dell’Europa, le nazione dell’Africa e il Mediterraneo allargato sarà il tema del dibattito organizzato dalla Associazione Culturale “SPAZIO NUOVO” e  dalla FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE a Contursi Terme.

L’evento al quale prenderà parte il Vice Ministro agli Affari Esteri ed alla operazione internazionale on.Edmondo Cirielli, avrà luogo a Contursi Terme lunedì 18 agosto alle ore 18,00 presso la Sala dei Cristalli delle Terme Rosapepe.

L’on. Cirielli responsabile delle politiche di governo verso i paesi dell’Africa e del Mediterraneo sarà intervistato dal giornalista di Avvenire Maurizio Carucci.

