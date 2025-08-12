Lenzuola d’Arte a Cicerale

E’ tutto pronto nel borgo di Cicerale per “Lenzuola d’Arte”, la collettiva artistica che da lunedì sera 11 agosto e fino al prossimo al 31 agosto 2025 interesserà vicoli e piazzette dell’incantevole borgo che continua a custodire il mistero delle sue origini.

Colori, tecniche, installazioni: la kermesse artistica organizzata e ideata dall’omonima associazione “Lenzuola d’Arte”, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, vanta il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cicerale ed è accolta e ospitata alla Pro loco Cicerale e dall’Associazione culturale “San Giorgio”.

“Lenzuola d’Arte”, si conferma un evento artistico unico nel suo genere, e coniuga la tradizione mediterranea dei “ panni stesi ” con l’arte. L’ispirazione, infatti, nasce osservando come i panni stesi tra balconi, tipicamente in uso nei centri storici del sud Italia sono allegoricamente dei ponti verso l’altro, mani tese verso il prossimo, accoglienza e unione.

Tra entusiasmo e grande collaborazione saranno 50 le opere artistiche esposte tra vicoli e piazzette che per tre settimane trasformeranno il borgo di Cicerale in una galleria d’arte a cielo aperto, dove tradizione mediterranea e creatività contemporanea si incontrano.

CERIMONIA DEL TAGLIO DEL NASTRO

Questa sera, alla cerimonia di inaugurazione, insieme alle autorità comunali e ai referenti della Pro Loco e dell’associazione culturale San Giorgio, prenderà parte anche la critica d’arte dottoressa Antonella Nigro da sempre vicina al progetto di promozione artistica di Lenzuola d’Arte.

Un invito, dunque, a vivere il borgo di Cicerale tra arte, storia e bellezza e ammirare Lenzuola d’Arte che quest’anno ha toccato diverse suggestive località del Paese ed è stata anche all’Estero.

LENZUOLA D’ARTE IN TOUR 2025

Dalla Spagna al Molise al Cilento, Lenzuola d’Arte in Tour è una formula vincente che affascina. Nata dall’esigenza di mettere in mostra tutte le opere d’arte che hanno partecipato nel tempo alle collettive ebolitane restituendo ad ognuna il giusto tributo, riscontra forte entusiasmo e grande partecipazione in termini di collaborazione e di consensi anche artistici.

Un tour di capolavori e storie, geometrie e colori che questa volta proprio nel Cilento, dove il tempo scorre lento e il vento soffia con autentica delicatezza, trova l’ambiente ideale per donare ancora messaggi importanti che si intrecciano con l’arte.

«Lenzuola d’Arte è una grande installazione a cielo aperto, dove la pluralità dei contenuti e degli stili pittorici, valorizzano un ambiente già di suo ricco di storia e fascino, ponendosi in dialogo anche con doni e capricci atmosferici che, tra delicate luci mattutine e soffusi bagliori dell’imbrunire, tra brezze leggere e venti bizzosi, sapranno ulteriormente impreziosire questi atipici teleri, inventando inattese cromie e scolpendo forme nuove e sempre nascenti nel vento».

