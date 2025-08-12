Amalfi, vigilia di Ferragosto a Piazza Municipio

Uno show travolgente, disco dance, funky ed energia pura per una vigilia di Ferragosto ad Amalfi all’insegna della musica e del divertimento. L’Antica Repubblica Marinara è pronta ad infiammarsi per “Amalfi Dance Floor – Ferragosto Edition” con il live straordinario dei Frankie & Canthina Band che a partire dalle ore 22 di giovedì 14 agosto 2025, porteranno sul palco i fiumi di musica di Earth Wind and Fire e Kool and The Gang.
L’evento inserito nel programma “Amalfi Summer Fest” promosso per questa stagione estiva dal Comune di Amalfi sarà ospitato a Piazza Municipio. La nuova agorà cittadina oggetto nel corso dell’ultimo anno di un profondo restyling – in via di ultimazione – mostra già le sue potenzialità quale spazio polifunzionale, capace di ospitare eventi e momenti aggregazione. L’intervento finanziato per 1 milione e 400mila euro dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano sarà completato nel corso dei prossimi mesi con vari interventi di finitura, il restauro del Monumento ai Caduti e la realizzazione del nuovo ascensore per l’accesso senza barriere al Palazzo comunale.
Il repertorio internazionale Soul, Funky e Dance ’70 e ’80 di Frankie & Canthina Band, tra ritmi trascinanti e coinvolgenti, con una performance totalmente dal vivo. Una serata unica, con un’orchestra di 15 elementi. Da oltre 25 anni Frankie Lo Vecchio e la sua band fanno ballare piazze e club di tutta Italia e all’estero. La formazione nasce a Roma dall’incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali, cresciuti tra le frequenze basse di Barry White e quelle alte di Michael Jackson, tra il jazz di Quincy Jones, la voce calda di Luther Vandross e l’eleganza degli Chic, oggi la band è ancora iperattiva nel mondo live fregiandosi di collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole & The Coconuts, Delegation, The Trammps, Kool & The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family e tanti altri. Con Frankie Lo Vecchio, Gianluca D’Alessio, Massimo Idà, Marco Iannarilli, Marcello Surace, Giancarlo Ciminelli e Franco Marinacci.
A chiudere la serata i Dj Alfonso Liguori e Filippo Di Costanzo, molto amati in tutta la Costa d’Amalfi, con una performance poliedrica che fonde raffinatezza e la passione per la musica suonata in vinile. I dischi inizieranno a girare con un mush up esplosivo con effetti scenici innovativi, giochi di luce e tante sorprese per uno spettacolo unico, che sorprenderà il pubblico.
