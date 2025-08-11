La magia del Concerto all’Alba al Ravello Festival

Sì, è rinnovata ancora una volta la magia Concerto all’Alba del Ravello Festival, appuntamento che da oltre trent’anni unisce musica e natura in un’esperienza irripetibile. All’alba di lunedì 11 agosto, sul Belvedere di Villa Rufolo gremito in ogni ordine di posto, l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Giuseppe Mengoli ha guidato il pubblico in un viaggio sonoro dal buio della notte alla luce del sole nascente.

Il programma, aperto dall’ouverture dall’Olandese volante di Wagner, è proseguito con le atmosfere poetiche della Suite n. 1 da Peer Gynt di Grieg, per concludersi con la potenza drammatica della Sinfonia n. 4 di Čajkovskij. Un concerto accolto con entusiasmo, che ha confermato la magia unica di un rito musicale capace di fondere musica e paesaggio, in un festival che ha proprio questo nella sua base costitutiva.

Il 73° Ravello Festival prosegue con gli ultimi appuntamenti di fine agosto, ospitando ancora una volta tre eccellenze del panorama musicale internazionale.

Venerdì 22 agosto arriverà quindi la Dresdner Philharmonie con il mezzosoprano Annika Schlicht. Sul podio ci sarà Bertrand de Billy che ha accettato di prendere il posto di Kent Nagano, impossibilitato a viaggiare in queste settimane per un intervento di chirurgia oculare. Il programma, con il Preludio da Parsifal e i Wesensonck-Lieder di Wagner seguiti dalla Sinfonia n. 5 “Riforma” di Mendelssohn-Bartholdy, rimane invariato. Il festival ringrazia il maestro Bertrand de Billy – già direttore ospite principale della compagine tedesca – per la disponibilità e augura al maestro Nagano di tornare presto sul podio e a Ravello in una prossima occasione.

Quindi domenica 24 agosto il festival continua con un concerto dedicato al repertorio barocco con il Pomo d’Oro diretto Francesco Corti e con Michael Spyres solista d’eccezione con il suo programma di arie virtuosistiche per baritenore. E infine lunedì 25 agosto la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko proporrà un programma lussureggiante con pagine di Erich Wolfgang Korngold (brani dalla colonna sonora del film The Sea Hawk), John Williams (brani dalle colonne sonore dei film Star Wars, Superman, E.T.) e di Nikolaj Rimskij-Korsakov (Shahrazād op. 35).

Biglietti ancora disponibili al costo di 60€. Per gli under 26 sono previsti biglietti al costo di 20€ acquistabili esclusivamente al boxoffice di Piazza Duomo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I concerti saranno preceduti, alle ore 18, da tre incontri introduttivi, affidati a noti critici musicali e nel dettaglio rispettivamente tenuti da Carla Moreni (Hotel Caruso), Roberta Pedrotti (Palazzo Avino) e Nicola Cattò (Palazzo Avino). Ingresso libero su prenotazione sul sito ravellofestival.com

In Villa Rufolo è visitabile, sino al 2 settembre, la mostra Le Donne dell’Antichità di Anselm Kiefer (in collaborazione con la Galleria Lia Rumma). www.ravellofestival.com; boxoffice@ravellofestival.com; tel.089858422

