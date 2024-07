Giffoni Next Generation: dieci anni di creatività, innovazione e sfide per la Gen Z

Under 30 pronti a varcare le porte della Multimedia Valley per essere protagonisti della decima edizione di Giffoni Next Generation, la rassegna di Giffoni Innovation Hub che permette alla Gen Z di immergersi, per i dieci giorni del Giffoni Film Festival, nel mondo dell’innovazione, delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi e confrontarsi su temi di stretta attualità con manager di importanti aziende, esponenti del mondo della cultura, della finanza, della politica e del Terzo Settore.

A compiere dieci anni è anche il Giffoni Dream Team, la community di giovani talenti selezionati dalle migliori Università di tutto il mondo che ogni anno arrivano a Giffoni per lavorare sui brief assegnati dalle aziende partner. Quest’anno i partner saranno: Bridgestone, che metterà alla prova la creatività dei dreamers sulla mobilità del futuro, Enel con un brief legato alla silver economy e quello di Enav sui linguaggi da usare per comunicare i bilanci di sostenibilità alle nuove generazioni. A questi si aggiunge il brief made in Giffoni Hub che ha coinvolto le case di produzione Fabula Pictures, Wildside società del gruppo Fremantle, Eagle Pictures, Rai Fiction, Elsinore Film, The Jackal, Mad Entertainment, Minerva Pictures, Movimenti Production e DUDE Originals e due esperti in AI generativa per una sfida destinata agli aspiranti sceneggiatori di ‘Avrei Questa Idea – Writing Bootcamp’.

“Da dieci anni, Giffoni Innovation Hub, attraverso la rassegna Giffoni Next Generation, è diventato un punto di riferimento sia per le nuove generazioni che guardano con attenzione al mondo del lavoro, sia per le aziende che vogliono confrontarsi con loro e coglierne le idee creative e innovative – spiega Antonino Muro, Founder e CVO di Giffoni Innovation Hub – Ogni anno, a luglio, Giffoni garantisce un punto di osservazione privilegiato non solo sul mondo del cinema, ma dal 2015 anche sul mondo delle nuove tecnologie, dei nuovi linguaggi e delle nuove opportunità che Gen-Z e corporate sono pronte a utilizzare: chi per entrare a far parte del mercato lavorativo e chi per stare al passo coi tempi. Per festeggiare il primo decennio, abbiamo ideato un programma ricco di eventi e appuntamenti che ci permetteranno di affrontare i temi di maggiore attualità con svariate personalità ed aziende, mantenendo ben chiaro il nostro obiettivo: favorire l’incrocio tra domanda e offerta in modo da rispondere sia alle esigenze dei ragazzi che a quelle delle aziende. Giffoni Next Generation, in linea con il tema del festival, quest’anno vuole maggiormente accorciare la distanza tra giovani e lavoro”.

Il programma day by day

Ad aprire la rassegna e a fare gli onori di casa il 19 luglio saranno i founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, Luca Tesauro e Orazio Maria Di Martino.

Il 20 luglio UniCredit Il 20 luglio approda alle impact con la sua #BankingAcademy. Sul palco Ivana Neffat, Coordinatrice Banking Academy Program – ESG Italy, che presenterà il progetto ‘Finance 4 Future’. Un format digitale dedicato alla consapevolezza finanziaria della Gen Z che prevede una serie di contenuti interattivi per far riflettere sull’importanza di sviluppare competenze per gestire in modo responsabile le proprie finanze e pianificare il proprio futuro economico.

Dal 20 luglio A2A e ARTESETTIMA realizzeranno live dal Giffoni Film Festival un vodcast sul rapporto tra cinema e sostenibilità. Nelle puntate verranno affrontati temi utili ad approfondire la relazione tra produzione cinematografica e rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG).

Il 22 luglio gradito ospite del Festival il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sul palco della Sala Blu per la presentazione del cortometraggio ‘A domani’, nato dal progetto ‘La voce dei giovani–Nisida’, promosso dal Comune di Napoli e curato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con l’Istituto penale per minori di Nisida. Ad illustrare la seconda edizione del progetto, che nel 2023 aveva visto protagonisti gli studenti delle scuole partenopee, con il primo cittadino anche Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo, Paolo Spada, Coordinatore Area pedagogica Istituto Penale per Minorenni di Nisida e il regista Emanuele Vicorito.

Sempre il 22 luglio, sarà protagonista della impact dal titolo ‘Il costruttore di sogni’, Banca Mediolanum, con la presentazione del film ‘Ennio Doris – C’è anche domani’. La storia dell’imprenditore italiano, servirà come spunto di discussione per parlare con la vicepresidente di Banca Mediolanum Sara Doris e l’attore che ha interpretato Ennio Doris nell’età adulta Massimo Ghini, dell’importanza di avere un sogno da realizzare e la determinazione di inseguirlo giorno dopo giorno. A moderare sarà il giornalista Marco Caiazzo.

Il 23 luglio focus sulla sicurezza stradale e sulla capacità di reinventarsi e guardare al futuro con fiducia nonostante tutto. In sala blu, la preview del trailer del docufilm su Ambra Sabatini prodotto da Giffoni Innovation Hub e Autostrade per l’Italia. L’atleta paralimpica, in procinto di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, sarà in collegamento per raccontare agli under 30 del film e del suo impegno come testimonial delle campagne utili a sensibilizzare i più giovani sull’importanza di guidare in modo responsabile. Sarà invece in sala Isabella Spinella, Head of Marketing, Brand and Digital strategy di Autostrade per l’Italia.

Due gli eventi speciali in programma per il 24 luglio: ‘Fra destino e libertà – Il mio volo al di là della sclerosi multipla’ organizzato con Telomero che vedrà protagonisti Ivan Cottini, Ballerino, Antonella Ferrari, Attrice, Elisa Flaminio, Psicologa, Gianluca Pedicini, Presidente conferenza delle persone con sclerosi multipla, Claudio Gasperini, Direttore Uoc neurologia e neurofisiopatologia a.o. San Camillo Forlanini e coordinatore gruppo di studio sclerosi multipla società italiana di neurologia sin, Carla Tortorella, Responsabile centro sclerosi multipla a.o. San Camillo Forlanini, Donatella Romani, Produttore e autore Telomero Produzioni e Roberto Amato, Produttore e regista Telomero Produzioni. A moderare, Mauro Boldrini, Direttore comunicazione AIOM. Il docufilm, prodotto da Telomero con il contributo non condizionante di Bristol Myers Squibb, Novartis e Roche, è un viaggio nelle storie e nelle emozioni di chi ha saputo gettare il proprio sguardo al di là dei limiti imposti dalla malattia per realizzare i propri sogni e vivere una vita piena. Un racconto che si fa speranza e ispirazione per chiunque affronti un ostacolo nella vita, un messaggio potente per i più giovani e un esempio di come la diversità possa essere un valore aggiunto per dar vita ad una società più accogliente ed inclusiva”.

Il secondo appuntamento è con Juventus, che avrà in programma due proiezioni per i giurati 6+. Al mattino Daniele Lunazzi, Head of Product Marketing, racconterà il successo della serie animata Team Jay, in “Team Jay: il lavoro di squadra, dal campo ai cartoni animati”, mentre nell’appuntamento pomeridiano sarà possibile assistere all’anteprima del video di Yuri Ancarani “Il tappeto verde” prodotto per Juventus e Artissima Junior sull’importanza dei sogni ad occhi aperti dei bambini, cui seguirà una conversazione tra Yuri Ancarani, artista e regista, e Luigi Fassi, Direttore di Artissima. Juventus sarà inoltre presente, per tutta la durata del Giffoni Film Festival, all’interno del Giffoni Village con uno stand dedicato ai bambini da 6 a 11 anni che potranno partecipare ad “Artissima Junior x JAY: Sognare ad occhi aperti”, il nuovo laboratorio creato in collaborazione con Artissima. E sempre al Giffoni Village anche Galbusera con il cracker Trà e la singing Machine per giornate divertenti in cui chi vorrà potrà mettere alla prova il proprio talento canoro.

Il 25 luglio gli under 30 affronteranno temi dal forte impatto emotivo: disabilità e bullismo con l’Associazione Italiana Assistenza Spastici e Il progetto ‘AIAS – Abbattiamo le barriere’ che si propone di promuovere la cultura dell’inclusione e contrastare ogni forma di discriminazione. L’Associazione che ha coinvolto gli studenti di diverse scuole in progetti creativi, premierà i migliori sul palco della Sala Blu. Interverranno Salvatore Nicitra, Presidente dell’Associazione, Giulio Bagnale, Vice-Presidente.

Nel pomeriggio del 25 luglio sarà la volta di Erion WEEE con l’evento Materia Viva: a scuola di RAEE e la premiazione delle scuole che hanno partecipato alla challenge e approfondito i temi proposti – circa 10 mila studenti – con l’obiettivo di raccontare in modo diretto e originale l’importanza del corretto riciclo dei RAEE. Sul palco Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE, Marcello Ascani, Content Creator, Marco Falorni, Regista, autore e produttore di Materia Viva – Libero Produzioni e Luca Ruju, General Manager Giffoni Innovation Hub.

Il 26 luglio l’evento speciale Content revolution – Emerging Technologies in Content Development and Entertainment Industry, un evento organizzato da SPICI Srl, EDIH-Heritage Smart Lab – Spoke Campano per discutere del ruolo strategico delle industrie creative e culturali del Mezzogiorno, al quale prenderanno parte l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della regione Campania Valeria Fascione, numerose startup e diversi imprenditori.

Sempre nella giornata del 26 luglio sarà presentato “Circular Future Tour”il nuovo format digitale, che vede protagonista Marcello Ascani, nato dalla collaborazione tra Gruppo Iren e Giffoni Innovation Hub. Insieme ad Arturo Bertoldi e Fiorenza Genovese di Eduiren si potranno scoprire in anteprima i momenti salienti di questo viaggio in tre tappe, che porterà Marcello e tre Giffoner esperti in un inedito ed inusuale tour tra dighe, impianti, cassonetti, depuratori, chilometri di fili e tanta curiosità.

Grande attesa per la conferenza stampa di lancio della seconda edizione di Avrei Questa Idea, il format originale di Giffoni Innovation Hub con protagonisti under 30 pronti a promuovere un’idea di film o serie con la speranza di incrociare un produttore interessato ad investire su di loro. Chi prenderà il posto dei mattatori Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario come presentatori?

Il 27 luglio sarà all’insegna dello sport grazie all’appuntamento di Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Havas Life Milan per discutere de ’Lo sport come strumento per la salvaguardia della salute mentale’ con esperti del settore. Gli ospiti saranno: Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Alberto Siracusano, Coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale, Luigi Mazzone, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Cinzia Niolu, Presidente Sezione Psichiatria dell’Adolescenza – Società Italiana di Psichiatria dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 2, Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno, Giovanni Sacripante, Responsabile Nazionale DCPS per la FIGC. A moderare, Carola Salvato, Ambassador Salute Mentale – Havas Life Milan.

A chiudere gli eventi speciali sarà l’incontro organizzato il 27 luglio da Whishinwell e Giffoni Innovation Hub per discutere di ‘Innovazione digitale nel Terzo settore: nuove tecnologie per amplificare l’efficacia delle iniziative sociali’ con il founder di Whishinwell Pier Davide Romani e tantissimi altri ospiti. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e leader del settore che condivideranno le loro conoscenze e le migliori pratiche per integrare strumenti digitali avanzati nelle organizzazioni non profit.

Ad intersecarsi con gli eventi speciali ci saranno molti altri appuntamenti importanti come ‘Venusia Special Fest e i progetti dell’Associazione Aura’ con Alfonsina Novellino, Presidente Associazione AURA, Luca Tesauro, Ceo Giffoni Hub e Ciro Corona, Presidente dell’associazione (R)esistenza Anticamorra, fissato per il 21 luglio. Il 22, invece, ci sarà il ‘Digital Music Forum 2024 AI Act e musica: la rivoluzione creativa dell’intelligenza artificiale’ previsto per il 22 luglio e promosso da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e Comune di Napoli – Napoli città della Musica, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per un’analisi del rapporto tra il recente AI Act e l’ecosistema della musica sul piano giuridico, politico e strategico. A parlarne con i ragazzi saranno Ferdinando Tozzi, Enzo Mazza, Ceo FIMI, Antonella Marra, Deputy Director Legal & Business Affairs, Universal Music Italy, Enrico Pugni, Sales & Business Development Director, Warner Music Italy, Lello Savonardo, Coordinatore dell’Osservatorio Giovani e Consulente del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli per le politiche culturali giovanili e Luca Tesauro, CEO di Giffoni Innovation Hub.

Il giorno seguente l’appuntamento è con Lundbeck Italia per il progetto People In Mind Young Edition 3.0 Awards Cinema e salute mentale oltre lo stigma’, nato con l’obiettivo di avviare un dialogo aperto sulla salute mentale con i giovani, attraverso il linguaggio universale del cinema. Sul palco Alessandro Vento, Psichiatra Responsabile Osservatorio sulle Dipendenze, Sergio De Filippis, Direttore sanitario Villa Von Siebenthal e Docente Psichiatria delle dipendenze Università di Roma Sapienza, Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Margherita Desiré Forlano, Ambassador Giffoni. A moderare l’evento sarà Carlotta Valitutti, Vicedirettrice VoicebookRadio.

Il 23 luglio tornerà a Giffoni Next Generation il Magnifico Rettore della Federico II di Napoli Matteo Lorito per la presentazione del cortometraggio ‘Il circolo del 5 giugno’ prodotto da Giffoni Innovation Hub per celebrare gli 800 anni dalla nascita della prima Università pubblica. Con lui il regista dello short movie Ettore De Lorenzo.

Il 24 luglio un nuovo appuntamento con UniCredit per discutere ‘Il sostegno alla filiera audiovisiva: opportunità professionali e supporto finanziario’ durante il quale UniCredit racconterà il suo impegno sul tema dell’inclusione dei giovani nel mondo del cinema, della formazione, e delle soluzioni che la banca offre per la crescita e l’internazionalizzazione delle produzioni cinematografiche. Protagonisti del panel: Ferdinando Natali, Head of region Sud, Andrea De Rosa, Audiovisual Napoli Hub e Roberto Fiorini, Regional Manager Region Centro UniCredit, Maurizio Gemma, Direttore Film commission Campania e Andrea Leone, Responsabile di Mosaicon.

I dreamers avranno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale ed umano anche grazie alle mentorship in programma fin dal primo giorno. Si parte con Blowhammer che vestirà i ragazzi del Giffoni Dream Team. Il 20 ad incontrare i ragazzi saranno due Consulenti marketing: Giuseppe Di Maio e Pasquale Incarnato. Il 23 luglio sarà la volta Maria Vittoria Pisante, Direttore Strategia, Sviluppo e Comunicazione – Siram Veolia, Fabrizio Locchetta CIO Siram Veolia, Antonio Marcello Grassi, Responsabile Direzione Commerciale e Sviluppo Udb Sud – Siram Veolia e Marilde Verzieri, Responsabile Comunicazione – Siram Veolia. Il 24 luglio si terrà la mentorship con Federica Celestini Campanari, Commissario Agenzia Italiana per la Gioventù. Il 25 luglio sarà la volta della Giudice Maria Zambrano e del direttore di La Repubblica Maurizio Molinari. Due le mentorship previste per il 27 luglio, la prima con Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani e la seconda con Alberto Siracusano, Coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale. Il 28 luglio, l’ultima mentorship dell’edizione 2024 con Alex Loprieno, Founder & CEO WeShort.

Dopo la full immersion delle dieci giornate di Giffoni Next Generation, il Giffoni Dream Team presenterà alle aziende partner le soluzioni pensate per rispondere ai brief consegnatigli il primo giorno. Nell’ultima giornata anche la consegna dei premi speciali dei film in concorso UniCredit e Conai che anche quest’anno ha sostenuto la rassegna Giffoni Next Generation ed è Main Partner di Giffoni Film Festival.

Saranno media partner di Giffoni Next Generation: AdnKronos, Dire, Today, LongTake, Hot Corn e StartupItalia.