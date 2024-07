Da Salerno, OrtoRomi per la Partita del cuore 2024

OrtoRomi (azienda campana con sede a Bellizzi) per la prima volta a fianco della Partita del Cuore, il consueto appuntamento calcistico con finalità benefiche che quest’anno si terrà allo Stadio Gran Sasso dell’Aquila e vedrà protagonista la nazionale italiana cantanti contro la nazionale dei politici.

Durante l’incontro avrà luogo un vero e proprio show musicale con alcuni dei cantanti italiani più celebri e il tutto sarà reso più immersivo grazie al coinvolgimento di inviati speciali. L’evento sarà trasmesso in tv il 17 luglio, alle 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Eleonora Daniele.

Per l’occasione è stato attivato un numero solidale: la raccolta fondi legata al numero 45585 sarà destinata per sostenere il Progetto Accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; mentre l’incasso dello stadio sarà condiviso con il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso.

«Siamo lieti di sostenere questo importante evento sportivo, che promuove valori positivi come lo spirito di squadra, la passione e la solidarietà – dichiara Cristiano Detratti, Amministratore Delegato di OrtoRomi – Da sempre impegnati per la salute e il benessere, con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia, abbiamo scelto questa sponsorizzazione quale gesto concreto per aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie, sperando di contribuire a donare loro un futuro migliore».

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 50 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre prodotti di alta qualità, sicuri, prodotti con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica.

Gusto eccellente, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene.