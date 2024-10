Forum Leader 2024: al via la V edizione a Giffoni nel segno dello sviluppo rurale e della pace

Giffoni Valle Piana è stata teatro dell’inaugurazione della quinta edizione del Forum Leader 2024, evento che ha richiamato l’attenzione di esperti, rappresentanti istituzionali e membri dei Gruppi di Azione Locale (GAL) di tutta Italia. Il convegno di apertura si è svolto ieri, 16 ottobre, presso la sede del GAL Colline Salernitane, con un forte focus sulle strategie di sviluppo territoriale e la promozione della pace, simboleggiata dalla bandiera della Pace affissa all’ingresso della sede ospitante.

L’evento, patrocinato dalla Società Italiana di Economia Agraria e co-finanziato da Regione Campania, Camera di Commercio e BCC Campania Centro, ha visto la partecipazione di autorevoli figure del panorama agricolo e politico. Tra gli interventi principali, spiccano quelli di Maria Passari, Direttrice delle Politiche agricole e forestali e Autorità di Gestione del PSR 14-20 e CSR 23-27, Katja Aversano, responsabile dell’intervento Leader del CSR 23-27, e Giuseppe Falco, responsabile della misura 19 Leader del PSR 14-20. Presenti anche Roberta Ciaravino, in rappresentanza della Rete rurale nazionale – Rete Leader, e l’onorevole Alfonso Andria.

Durante l’incontro, l’attenzione si è concentrata sui risultati concreti raggiunti dai GAL in Campania, con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo come attori chiave per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, ha evidenziato l’importanza di tali iniziative per la valorizzazione dei territori, sottolineando come la Regione stia lavorando per trasformare i GAL in centri di sviluppo locale a lungo termine.

Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, ha chiuso la serie di interventi, mettendo in luce l’urgenza di adottare approcci integrati per far fronte alle sfide dello sviluppo rurale, un concetto ripreso anche dal sindaco di Giffoni Valle Piana e presidente del GAL Colline Salernitane, Antonio Giuliano. Quest’ultimo ha dichiarato: “Il nostro impegno è rivolto a creare una visione di lungo periodo che metta al centro i giovani e le opportunità offerte dal territorio rurale, rafforzando il ruolo dei GAL come agenzie di sviluppo”.

Eligio Troisi, direttore del GAL Colline Salernitane e coordinatore del Comitato di Pilotaggio del Forum Leader 2024, ha posto l’accento sul valore strategico delle aree rurali italiane: “Oggi, più che mai, queste zone rappresentano un potenziale inestimabile per il rilancio socio-economico del Paese. Grazie alle nuove tecnologie e a una visione condivisa, possiamo valorizzare appieno questo patrimonio unico”.

Un programma ricco di appuntamenti

Il Forum Leader 2024 proseguirà oggi, 17 ottobre, presso la Multimedia Valley, con un fitto programma di interventi e laboratori. La giornata si aprirà con una sessione dedicata all’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo rurale sostenibile, esplorando l’utilizzo di tecnologie come lo smart farming e i digital twin in agricoltura e nel turismo.

Nel pomeriggio, i riflettori saranno puntati sulle nuove start-up che operano nel settore dello sviluppo rurale, con la partecipazione del Giffoni Innovation Hub e di altre realtà innovative. La giornata si concluderà con una Lectio Magistralis di Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Giffoni Experience, seguita da una serata conviviale e dalla degustazione del croccante alla nocciola di Giffoni IGP, prodotto simbolo del territorio.

Il Forum Leader 2024 rappresenta un’importante occasione di confronto e cooperazione tra i diversi GAL italiani, con l’obiettivo di tracciare nuove rotte per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, rafforzando al contempo il tessuto socio-economico locale.

Download – Programma Forum Leader 2024