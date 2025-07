European Universities 3×3 Basketball Championship, all’Unisa l’edizione 2025

Dal 1° al 5 agosto al campus di Fisciano si terrà l’edizione 2025 dell’European Universities 3×3 Basketball Championship, EUC 3×3!

L’evento – con la regia di EUSA-European University Sports Association – è organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, dal Cus Salerno e dall’Adisurc (Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania), con il contributo della Regione Campania e il supporto della FederCUSI e della FISU.

EUC 3X3 porterà in città 250 tra atleti e tecnici, 44 squadre provenienti da 17 nazioni europee e 33 università, per 130 gare ufficiali, con un fitto programma di attività culturali e di intrattenimento pensate per coinvolgere pubblico e territorio.

Durante le cinque giornate, infatti, oltre alle partite del torneo internazionale, il Campus di Fisciano e la città di Salerno offriranno appuntamenti speciali: dal cerimoniale di apertura con ospiti istituzionali e spettacoli in piazza, alle giornate tematiche dedicate alla presentazione delle eccellenze gastronomiche italiane, fino agli eventi serali con musica dal vivo e alla cerimonia di chiusura con le premiazioni.

Per le delegazioni sportive sono inoltre previste esperienze esclusive, tra cui un transfer dedicato per partecipare alla celebre “Notte delle Lampare” a Cetara con cena riservata sul porto e la possibilità di scoprire le bellezze del territorio circostante, a partire dalla Costiera Amalfitana, Patrimonio UNESCO.

Il Campionato EUC 3×3 sarà il “test event” ufficiale dei Giochi Universitari Europei (EUG 2026), la grande manifestazione sportiva multidisciplina che si terrà esattamente tra un anno a Salerno per la sua VIII Edizione: il countdown è partito e si respira già l’atmosfera di sport e passione!

Lunedì 28 luglio, al campus di Fisciano (Sala Stampa “B.Agnes”), si terrà la Conferenza stampa di lancio dell’European Universities 3×3 Basketball Championship. In questa occasione saranno illustrati il programma delle gare e quello degli appuntamenti speciali sul territorio. A breve qui tutte le informazioni per partecipare!

