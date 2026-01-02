Esodo dal Ruggi, Cammarota e Polichetti: fuori la politica

“Emorragia di professionisti dal Ruggi, la politica stia fuori dal presidio ospedaliero”. Così Antonio Cammarota, avvocato, consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno commenta l’ennesimo addio che riguarda l’azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

“Da anni ormai, con un aumento esponenziale nelle ultime settimane, il Ruggi perde pezzi. Dopo il direttore generale Verdoliva, cui era stato affidato l’importante mandato di mettere ordine e proiettare l’ospedale nel futuro, adesso tocca anche al direttore del personale. Al netto delle decisioni dei singoli e delle motivazioni – prosegue Cammarota – è lecito chiedersi quale sarà il futuro del principale presidio ospedaliero della città di Salerno e dell’intero comprensorio. Non è pensabile che un Dea di primo livello debba essere in balia di scelte e orientamenti politici. Parliamo di diritto alla salute e di tutela dei cittadini. Il sindaco, primaria autorità sanitaria sul territorio, faccia sentire la propria voce e chieda alla Regione qual è il futuro immaginato per il nostro nosocomio. I cittadini chiedono e devono avere risposte chiare. Fuori la politica dal Ruggi”.

Cresce la preoccupazione per la situazione di instabilità che sta interessando l’Azienda ospedaliero universitaria “Ruggi” di Salerno, travolta da una serie di dimissioni che stanno lasciando scoperti ruoli chiave della governance. Dopo l’addio del direttore generale Ciro Verdoliva, anche il responsabile delle Risorse umane, Nicola Crispino, ha lasciato l’incarico, alimentando ulteriormente un clima di incertezza all’interno della struttura.

Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che esprime forte apprensione per le conseguenze di questa fase di vuoto gestionale.

«Sono seriamente preoccupato per quanto sta accadendo al Ruggi – dichiara Polichetti -. Le dimissioni a catena dei vertici apicali rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato, soprattutto in una delle aziende sanitarie più importanti della Campania».

Polichetti sottolinea il rischio di ripercussioni sull’organizzazione interna e sui servizi ai cittadini.

«Senza una guida chiara e stabile – prosegue – si rischia di compromettere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, che già operano in condizioni difficili. È necessario intervenire rapidamente con la nomina di un commissario o di un direttore generale in grado di ristabilire ordine e serenità».

«La tutela della salute dei cittadini deve venire prima di qualsiasi logica politica o amministrativa – conclude Polichetti -. Il Ruggi ha bisogno di certezze, non di ulteriori scosse».

