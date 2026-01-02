Tunnel e depuratore a Maiori, lettera aperta e dossier a Fico

Il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione Campania Roberto Fico, e per conoscenza a tutte le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni istituzionali competenti e coinvolte a vario titolo, in relazione al progetto di variante in galleria sulla Strada Statale 163 “Amalfitana” tra Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo.

Alla lettera è stato allegato un dossier informativo predisposto dal Comitato con l’obiettivo di offrire una ricostruzione organica e documentata dello stato del procedimento, delle scelte progettuali compiute e dei principali profili di interesse pubblico connessi all’intervento.

Il dossier non ha alcuna pretesa di proporsi come elaborato tecnico, ma piuttosto come un documento informativo di analisi civica, fondato esclusivamente su atti pubblici, documentazione ufficiale e fonti verificate, volto a rendere comprensibili anche ai non addetti ai lavori le implicazioni dell’opera.

In particolare, il documento ricostruisce:

l’origine e l’evoluzione del progetto , evidenziando come la scelta della soluzione in galleria sia maturata nel tempo senza un confronto pubblico strutturato con alternative meno impattanti;

, evidenziando come la scelta della soluzione in galleria sia maturata nel tempo senza un confronto pubblico strutturato con alternative meno impattanti; lo stato delle procedure amministrative , mettendo in luce l’avvio del procedimento espropriativo in assenza di un progetto definitivo pubblicato e di un quadro completo e accessibile dei pareri ambientali, paesaggistici e culturali;

, mettendo in luce l’avvio del procedimento espropriativo in assenza di un progetto definitivo pubblicato e di un quadro completo e accessibile dei pareri ambientali, paesaggistici e culturali; il rapporto costi–benefici dell’intervento , evidenziando come, a fronte di un investimento stimato oltre i 20 milioni di euro, il beneficio dichiarato in termini di riduzione dei tempi di percorrenza risulti limitato a poche decine di secondi;

, evidenziando come, a fronte di un investimento stimato oltre i 20 milioni di euro, il beneficio dichiarato in termini di riduzione dei tempi di percorrenza risulti limitato a poche decine di secondi; l’impatto territoriale e paesaggistico , con particolare riferimento al contesto della Costiera Amalfitana, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO, e alla presenza di vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali di massimo livello;

, con particolare riferimento al contesto della Costiera Amalfitana, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO, e alla presenza di vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali di massimo livello; le criticità legate alla cantierizzazione , alla localizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione, e agli effetti potenziali sulla qualità dell’aria, sulla sicurezza e sull’economia turistica locale;

, alla localizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione, e agli effetti potenziali sulla qualità dell’aria, sulla sicurezza e sull’economia turistica locale; la prossimità dell’opera a beni culturali di eccezionale valore, come la Grotta dell’Annunziata, sottoposta a vincolo monumentale, nonché la presenza di un complesso sistema carsico e di versanti classificati a elevata pericolosità idrogeologica.

Il dossier include inoltre una cronologia dettagliata degli atti dal 2018 a oggi, estratti di studi ambientali, richiami a pareri e pronunciamenti istituzionali, nonché un’analisi comparativa preliminare tra la soluzione in galleria e possibili alternative di mobilità meno invasive, basate sul potenziamento del trasporto pubblico, della mobilità marittima e di soluzioni pedonali e di gestione intelligente del traffico.

Con l’invio della lettera aperta e del dossier allegato, il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana ha inteso portare formalmente all’attenzione del Presidente, di tutti i destinatari istituzionali e dei cittadini, una rappresentazione unitaria, documentata e verificabile delle principali questioni aperte legate al progetto di variante in galleria Minori–Maiori, affinché esse siano valutate con la dovuta attenzione nell’ambito delle decisioni e delle procedure in corso, nel rispetto della trasparenza amministrativa, della tutela del paesaggio e dell’interesse pubblico generale.

