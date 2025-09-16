Elezioni suppletive Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Si sono tenute ieri, 15 settembre, le elezioni suppletive per sostituire i componenti decaduti nel Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.
Proseguendo l’impegno – fuori e dentro le istituzioni – per la ripubblicizzazione della gestione, l’abbassamento delle tariffe e il miglioramento del servizio, la Rete dei Comuni per l’acqua pubblica ha eletto nella lista ‘Acqua Bene Comune’ tre nuovi rappresentanti, Giuseppe Albano, consigliere comunale di Siano, Pasquale Di Marzo, già sindaco e attualmente consigliere di Volla, e Pasquale Equestre, consigliere uscente di Casalnuovo di Napoli, che vanno a unirsi agli otto già presenti in Consiglio.
Obiettivo principale è concludere in tempi rapidi il trasferimento ai Comuni del 51% delle quote azionarie del gestore Gori SpA, ristabilendo l’effettivo controllo pubblico sulla società, come primo fondamentale passo per la ripubblicizzazione del servizio idrico, dopo ben tredici anni di commissariamento del disciolto Ente d’Ambito.
Nell’interesse di un milione e mezzo di cittadini costretti a pagare le tariffe più alte della Campania e del Mezzogiorno, in cima all’agenda l’abbassamento delle tariffe, l’utilizzo dei fondi residui per il bonus sociale idrico, il miglioramento dei servizi offerti agli utenti e la programmazione degli investimenti sull’intero territorio, applicando finalmente la volontà popolare espressa con i referendum del 2011.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE