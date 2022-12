Droga, maxi operazione Dda, arresti di Polizia e Carabinieri, sequestri di beni di GdF.

Operazione congiunta dei carabinieri e della Polizia di Stato che stanno notificando sei arresti in carcere emessi dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di altrettanti indagati.

I reati contestati dagli inquirenti sono associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravati dal metodo e/o finalità mafiose.

La Guardia di Finanza sta eseguendo invece un sequestro preventivo di beni, quote societarie, conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta degli indagati, sul territorio nazionale e in Spagna, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro. (ANSA).