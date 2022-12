Convegno “Dall’economia lineare all’economia circolare” venerdì 2 al Genovesi – Da Vinci.

Venerdì 2 dicembre, alle ore 10:00, nell’Aula Magna dell’Istituto “Genovesi-Da Vinci” di Salerno si terrà l’incontro dal titolo “Dall’economia lineare all’economia circolare”, dedicato al tema della transizione ecologica e, in particolare, al tema dello smaltimento dei rifiuti. Da una chiacchierata tra gli studenti della classe 2E del Liceo scientifico, coinvolta in questo progetto insieme con altre classi dell’Istituto, e Michele Buonomo, Legambiente Campania, è nato il nome dato a questo appuntamento al quale parteciperanno, per i saluti istituzionali, il dott. Mimì Minella, Dirigente Ufficio X dell’ambito territoriale del Comune di Salerno, l’avvocato Martino D’Onofrio, Consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica e Programmazione Reti Scolastiche della Provincia di Salerno, e il dott. Massimiliano Natella, Assessore alle politiche ambientali del Comune di Salerno. Seguiranno gli interventi del prof. Vincenzo Chiera, Componente Commissione VIA/VAS Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Project Manager nel settore della gestione dei rifiuti, del dott. Michele Buonomo, Legambiente Campania, dell’ing. Annapaola Fortunato, Dirigente dell’Area Tecnica EDA-Salerno, e della dott.ssa Carlotta De Juliis, Risorse Umane Cartesar S.P.A – cda COMIECO.