Torna il Premio Nazionale per l’Impegno Civile Marcello Torre, domenica 11 e lunedì 12 a Pagani.

Torna l’annuale appuntamento con il Premio Nazionale per l’Impegno Civile Marcello Torre.

E torna con un’edizione resa ancor più significativa dalla circostanza del quarantesimo anniversario della fondazione dell’Associazione Marcello Torre, nata nel 1982, a due anni dall’omicidio del Sindaco di Pagani, per rinnovarne la memoria e tenerne viva la lezione di libertà e coraggio.

Le iniziative previste per l’edizione 2022 del Premio – promosso come sempre dall’Associazione Marcello Torre e dal Presidio di Libera a Pagani, con il patrocinio morale della Provincia di Salerno, del Comune di Pagani, di Avviso Pubblico, dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, della Camera Penale Salernitana, del Coordinamento campano dei familiari delle vittime di criminalità e della Fondazione Pol.I.S. – si svolgeranno nei giorni di domenica 11 e lunedì 12 dicembre.

Due giorni per trasformare la memoria di Marcello Torre in una rinnovata occasione di

approfondimento e di riflessione, grazie al contributo di ospiti, testimoni e premiati.

Saranno, in particolare, Diego Bianchi e Roberto Saviano i protagonisti di questa edizione.

A loro sarà conferito il Premio Nazionale per l’Impegno Civile Marcello Torre nel corso di una cerimonia fissata per il 12 dicembre. Cerimonia che però sarà anticipata da una serie di iniziative previste per domenica 11 dicembre, nel giorno del quarantaduesimo anniversario dell’uccisione per mano della camorra di Marcello Torre.

Alle ore 11.00 di domenica 11 dicembre, infatti, sarà celebrata una Messa nella Chiesa di San Sisto II in Barbazzano. A seguire, la tradizionale cerimonia di deposizione dei fiori sul luogo del delitto, in via Perone.

Nel pomeriggio, poi, alle ore 18.30, presso la Pinacoteca dell’Auditorium di piazza Sant’Alfonso, l’inaugurazione di “Vi abbraccio forte al cuore”, la mostra fotografica in memoria di Marcello Torre e Lucia De Palma, curata da Marcello Ravveduto, Federico Esposito e Gaetano Del Mauro.

A seguire, sempre in Pinacoteca, lo spettacolo teatrale “Il fulmine nella terra”, di MirKo Di Martino e con Orazio Cerino, ai quali sarà conferito un Attestato di merito.

La mattina del 12 dicembre, alle ore 9.30, l’appuntamento è nel Teatro dell’Auditorium Sant’Alfonso. Dopo i saluti delle Istituzioni e degli Enti patrocinanti, la consegna degli Attestati alla memoria, intitolati a Lucia De Palma e conferiti a Gianluca Cimminiello e Franco Imposimato, vittime innocenti della camorra.

A ritirarli, i loro familiari. Poi il momento del conferimento del Premio a Diego Bianchi e Roberto Saviano.

La mattinata si concluderà con il tradizionale confronto-dibattito delle studentesse e degli studenti con gli ospiti del Premio, a partire dal tema “Il potere delle parole (e di chi le sa usare)”. Un riflessione sul potere delle parole e sull’impegno di quanti scelgono di metterle al servizio della verità e della giustizia.