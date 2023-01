Dog&Cat, il Made in Italy d’eccellenza del settore PET pronto alla sfida dei mercati internazionali

Dog&Cat, brand italiano d’eccellenza nel settore del Pet con oltre 30 anni di storia nella selezione e commercializzazione di prodotti e accessori, ha aperto il 2023 con una piattaforma e-commerce rivolta ai mercati internazionali.

Grazie alla partecipazione al bando Simest per l’internazionalizzazione, che ha consentito di sviluppare un e-commerce in lingua inglese e tedesca, Dog&Cat si proietta a questi mercati proponendo una vasta offerta di prodotti, tra cui quelli a marchio che prevedono una linea di mangimi di alta qualità e convenienza e linee dedicate all’igiene e all’abbigliamento, frutto dell’esperienza e della conoscenza del settore in oltre 30 anni di attività.

Il brand Dog&Cat promuove da sempre i valori del Made in Italy. L’attività risiede a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, dove sono localizzati il megastore di 600 mq con oltre 11mila tra prodotti ed accessori e gli uffici direzionali. Sin dalla sua fondazione, Dog&Cat si distingue per l’attivazione sul territorio di campagne sociali e iniziative di sensibilizzazione per la tutela e la cura degli animali.

Dal contrasto al fenomeno dell’abbandono dei cani nel periodo estivo alla lotta ai botti di Capodanno, alle raccolte fondi e alle donazioni di accessori e prodotti per animali bisognosi. Un impegno a 360 gradi portato avanti insieme ad associazioni ed organizzazioni del territorio con le quali si sono organizzate campagne per le adozioni degli animali abbandonati e contest social volti a sensibilizzare sui temi relativi alla tutela degli animali.

“Siamo orgogliosi di esportare all’estero, attraverso una piattaforma e-commerce in inglese e tedesco, la nostra vision e soprattutto la nostra selezione di prodotti e accessori, che negli anni ci ha portati a proporre una linea a marchio capace di unire gusto e convenienza – afferma Armando D’Ambrosio, amministratore di Dog&Cat – Il digitale è diventato un elemento fondamentale del nostro business. E-commerce ed app in grado di rafforzare il legame tra il brand e i nostri clienti”.