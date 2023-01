UNISAOrienta New Visions, lunedì 30: “Il presente e il futuro del Patrimonio culturale. Un mondo per giovani”.

Con l’inizio del nuovo anno riprendono gli appuntamenti di UNISAOrienta New Visions, il programma di incontri di orientamento ideato dall’Università di Salerno per le scuole del territorio. Il format dell’iniziativa prevede l’accoglienza in Ateneo degli allievi delle classi quinte degli Istituti scolastici superiori da parte del Centro di Orientamento e Tutorato (CAOT UNISA), in collaborazione con i 17 Dipartimenti dell’Ateneo. A seguire gli allievi avranno la possibilità di partecipare ad una vera lezione universitaria interattiva, in compagnia di un ospite-testimonial del mondo delle istituzioni o delle aziende di livello nazionale. L’incontro sarà dedicato, di volta in volta, all’approfondimento di una delle tematiche di studio di particolare interesse per gli Istituti partecipanti. UNISAOrienta New Visions intende anche dare la possibilità alle scuole di vivere l’esperienza di un frammento di vita universitaria, scoprendo ed esplorando nel corso della giornata gli spazi e le strutture dei campus UNISA.

Il primo appuntamento dell’anno vedrà la partecipazione, in qualità di testimonial, del Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, che dialogherà con la giovane platea delle scuole sull’importanza della valorizzazione dei “beni culturali” del territorio. Il dialogo intende costituire un’occasione di riflessione sul presente e sul futuro del Patrimonio culturale campano e sull’opportunità di conoscenza e approfondimento che esso rappresenta per i giovani, anche in una prospettiva occupazionale.

L’incontro, in programma dalle ore 10.00, sarà ospitato presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria (Edificio E1) al campus di Fisciano e contemplerà anche una sessione di orientamento tout court ai corsi di studio dell’Ateneo, curata dal Centro CAOT e, in questa occasione, dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale-DiSPaC.

Di seguito il programma dell’evento e la locandina degli interventi della mattinata.

SALUTI ISTITUZIONALI

Vincenzo Loia – Rettore Università degli Studi di Salerno

INTRODUZIONE

Luca Cerchiai – Direttore Dipartimento Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC)

TESTIMONIANZA DI:

Tiziana D’Angelo – Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

COORDINAMENTO:

Antonella Trotta – DISPAC, Università degli Studi di Salerno