Dipinto di Blu accende un faro sull’autismo a Cava

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Dopo tre edizioni di grande successo svoltesi a Vietri sul Mare, la manifestazione “Dipinto di Blu” arriva a Cava de’ Tirreni come appendice della terza edizione, grazie alla sensibilità e al sostegno dell’Amministrazione Comunale Metelliana.

L’iniziativa, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e promuovere una reale cultura dell’inclusione, si terrà l’11 e il 12 ottobre con un programma ricco di momenti di riflessione, partecipazione e divertimento.

La manifestazione si aprirà sabato 11 ottobre alle ore 10:00 presso il Complesso Monumentale di San Giovanni con l’incontro dal titolo “A voce alta! Autismo, inclusione e possibilità”, un momento di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione dei sindaci Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni), Giovanni De Simone (Vietri sul Mare) e Fortunato Della Monica (Cetara), dell’Assessore con delega ai Servizi Sociali Giovanni Del Vecchio e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lorena Iuliano.

Interverranno il Dott. Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Vicepresidente della Fondazione Ebris, la Dott.ssa Anna Maria Sica, Presidente dell’Osservatorio Cittadino sulle condizioni delle persone con disabilità, Emma Fausto, Presidente dell’associazione “Il Grillo e la Coccinella” e l’attivista per i diritti delle persone autistiche Red Fryk Hey, nota come Autistic Red. Domenica 12 ottobre la manifestazione si sposterà al Parco Urbano di Cava de’ Tirreni, dove dalle ore 11:00 alle 13:00 si terranno attività inclusive per bambini e famiglie, con laboratori di musicoterapia, danzaterapia e giochi creativi promossi dalle associazioni del territorio, pensati per stimolare l’incontro, l’espressione e la condivisione in un clima di festa e partecipazione. A concludere questa due giorni sarà la serata di spettacolo che si terrà alle ore 19:00 presso l’Auditorium dell’ITC Della Corte Vanvitelli.

Sul palco, tra risate e momenti di riflessione, saliranno i conduttori Gigi e Ross, il comico Mino Abbacuccio e tanti ospiti a sorpresa, in una serata che coniuga intrattenimento e solidarietà. L’evento sarà anche occasione per sostenere la raccolta fondi, iniziata lo scorso luglio, finalizzata alla realizzazione di una classe speciale all’interno della Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare, dedicata a giovani con disturbo dello spettro autistico. Fondazione Mediolanum sarà charity partner dell’iniziativa e raddoppierà l’importo che sarà raccolto durante la manifestazione. “Dipinto di Blu” si conferma un’importante occasione di sensibilizzazione, incontro e condivisione, con l’obiettivo di costruire una società più consapevole, accogliente e inclusiva per le persone autistiche e le loro famiglie.

