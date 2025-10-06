OpenSalerno, piattaforma digitale partecipativa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Dalla lunga esperienza e dall’impegno di Hop Frog ::: libera associazione, attiva da oltre venticinque anni nella promozione del software e della cultura libera, nasce OpenSalerno, una piattaforma digitale partecipativa che mette la tecnologia al servizio della comunità locale.

Uno degli obiettivi centrali del progetto è quello di affermare una vera indipendenza digitale, superando la dipendenza da piattaforme proprietarie e non trasparenti che raccolgono e trasferiscono dati personali fuori dall’Europa.
OpenSalerno nasce proprio come alternativa a questi modelli chiusi — come, ad esempio, le piattaforme di petizioni o raccolte fondi centralizzate — offrendo uno spazio autonomo, gestito localmente e costruito con strumenti liberi, in cui i dati restano di proprietà della comunità che li genera.

“Rendere la partecipazione libera significa anche difendere il diritto alla sovranità digitale: i nostri dati devono restare nelle nostre mani, nel nostro territorio, e al servizio dei cittadini, non del mercato.”

OpenSalerno è uno spazio libero, trasparente e collaborativo, pensato per dare voce ai cittadini.
La piattaforma consente di proporre e sostenere iniziative dal basso, partecipare a petizioni, sondaggi e campagne di raccolta fondi, con l’obiettivo di favorire una cittadinanza attiva, consapevole e solidale.

Basata su software libero e tecnologie open source, la piattaforma è ospitata su una VPS autogestita, nel rispetto della privacy e dei principi di trasparenza e controllo dei propri dati.
Ogni contenuto viene curato e supervisionato, e l’accesso attivo è riservato principalmente ai residenti nella provincia di Salerno, per garantire un radicamento autentico nel territorio.

OpenSalerno non è un social network né una piattaforma politica, ma un laboratorio civico digitale in cui idee, progetti e persone possono incontrarsi, collaborare e costruire insieme nuove forme di partecipazione democratica.

