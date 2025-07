Daniele Silvestri e Negrita Sui Sentieri degli Dei ad Agerola

Nuovo doppio appuntamento al Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” 2025 ad Agerola, la rassegna che anima l’estate dell’Alta Costiera Amalfitana con grandi concerti ed eventi culturali in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Arrivano due serate consecutive da non perdere: il 29 luglio con Daniele Silvestri e il 30 luglio con i Negrita, entrambi sul palco naturale del Parco Colonia Montana.

Martedì 29 luglio (ore 21:30), il protagonista sarà Daniele Silvestri con un raffinato concerto acustico accompagnato dalla conduzione di Gianmaurizio Foderaro. Cantautore capace di unire grande successo popolare a testi profondi e impegnati, Silvestri proporrà un viaggio intimo attraverso i suoi grandi successi: da brani simbolo come Cohiba, Il mio nemico e A bocca chiusa, fino ai suoi evergreen più amati come Salirò e Le cose in comune. Premiato più volte con riconoscimenti prestigiosi (Premio Tenco, Amnesty Italia, David di Donatello), Daniele Silvestri regalerà al pubblico una serata intensa, fatta di musica e parole che raccontano la vita, l’amore e le battaglie sociali del nostro tempo.

Mercoledì 30 luglio (ore 21:30), sarà invece la volta dei Negrita, tra le rock band più importanti e influenti della scena musicale italiana, in uno speciale concerto acustico dal titolo “Talk & Live ’25”. Il trio toscano racconterà in musica oltre trent’anni di carriera, celebrando il successo di album storici come Reset, HELLdorado e Dannato Vivere, fino all’ultimo attesissimo lavoro Canzoni per anni spietati. Una serata in cui parole e canzoni si alterneranno per ripercorrere una storia artistica che spazia dal rock puro a contaminazioni latino-americane, accompagnando il pubblico in un viaggio sonoro emozionante e coinvolgente.

Entrambi i concerti saranno ospitati dal Parco Colonia Montana, una location naturale di grande fascino, che offre uno straordinario affaccio panoramico sul mare della Costiera Amalfitana, in un connubio perfetto tra natura, cultura e bellezza.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei“, promosso dal Comune di Agerola con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, proseguirà per tutta l’estate con un calendario ricco di appuntamenti culturali e spettacoli dal vivo.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...