Si tuffa in acqua e non riemerge, morto bagnante a Capaccio

Un uomo di 57 anni, residente a Sant’Antimo (Napoli), è morto la mattina del 29 luglio dopo essersi tuffato in mare nei pressi del Mare Pineta Camping, in località Torre di Mare, nel Comune di Capaccio Paestum.

L’uomo si è tuffato in acqua intorno alle 10:30, nonostante fosse esposta la bandiera rossa, segnalando mare agitato e condizioni proibitive.

Subito dopo il tuffo, non è più riemerso. I bagnini dello stabilimento lo hanno visto in difficoltà e si sono lanciati tra le onde per soccorrerlo.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agropoli, la Guardia Costiera con elicottero da Pontecagnano, i Carabinieri, la polizia municipale e sanitari del 118.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata davanti alla moglie e al figlio minorenne, presenti in spiaggia.

Ancora ignote le cause del decesso: si ipotizza un malore o l’effetto del mare agitato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...