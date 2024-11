Confesercenti Vallo di Diano, Bando voucher digitali

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto che la Camera di Commercio di Salerno nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0, lancia il “Bando voucher digitali – Anno 2024”.

Sono proposte due Misure: MISURA A e MISURA B, che mirano a sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie digitali avanzate e, in particolare, di quelle relative all’Intelligenza Artificiale; e alla realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business, di servizi o soluzioni tecnologiche orientate all’avvio o potenziamento dei processi che migliorino la sostenibilità energetica delle imprese del territorio.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad euro 1.000.000,00 di cui 200.000,00 euro per la MISURA A, e 800.000,00 euro per la MISURA B.

I voucher avranno un importo massimo di 40.000 euro complessivi per le imprese delle singole aggregazioni di MISURA A; e di 10.000 euro per le singole imprese della MISURA B.

Il clickday ci sarà il 20 di novembre.

“Parte il nuovo bando Pid – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –. Questa volta oltre alla Transizione digitale, verranno trattate anche le tematiche legate alla transizione ecologica. È un bando ambizioso che permetterà alle aziende di migliorarsi dal punto di vista digitale ed energetico, in un momento in cui la strategia aziendale si deve orientare alla sostenibilità ambientale e sociale. Da sottolineare anche l’impegno della Camera di Commercio a portare il plafond a un milione di euro. Un plauso alla Camera di Commercio. Noi di Confesercenti anche per questo nuovo bando forniamo assistenza e supporto a tutte le imprese che vogliono saperne di più”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.