La scomparsa di Costantino Montesanto

Con profondo dolore e sincera partecipazione al cordoglio della famiglia, la comunità di Cetara saluta con commozione l’avvocato Costantino Montesanto, figura eminente del nostro paese, giurista di grande spessore, ma soprattutto uomo di profonda cultura, appassionato studioso di storia, tradizioni e lingua.

Nel corso della sua vita, l’avvocato Montesanto ha saputo unire il rigore della professione giuridica all’amore viscerale per la cultura della nostra terra. Ne è testimonianza il suo impegno nella ricerca e nella valorizzazione della lingua napoletana, culminato nella pubblicazione del volume _“Ditto e scritto: come si parla e si scrive in napoletano”_, prezioso contributo alla conservazione del patrimonio linguistico del nostro territorio.

Sicuramente indelebile ricordo primordiale del suo amore per il nostro borgo resta, soprattutto, il libro _“Cetara, una sponda del Mediterraneo”_, opera che rappresenta un atto d’amore verso la sua comunità natale. In queste pagine, l’avvocato Montesanto ha saputo raccontare con sensibilità storica e profondità culturale l’identità di Cetara, intrecciando memorie personali, eventi storici e riflessioni civili in un ritratto autentico e appassionato del nostro borgo.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi affetti più cari, ma anche nella coscienza collettiva di Cetara, che in lui ha sempre riconosciuto un punto di riferimento intellettuale e morale.

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia. La nostra comunità conserverà con gratitudine il ricordo dell’uomo, del professionista, del cultore e del cittadino esemplare che è stato.

Fortunato Della Monica

Sindaco di Cetara