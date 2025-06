Tricologia oncologica, convegno giovedì 5

Convegno organizzato dall’Associazione Angela Serra e la SITRI (Società Italiana Tricologia) nelle persone di Dott.ssa Fiorella Bini, Dott.ssa Rosa Giannatiempo, per affrontare le sfide estetiche del paziente oncologico con l’esperienza di Iyoskin e della Dott.ssa Caterina Melella, founder.

L’Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro e la SITRI (Società Italiana di Tricologia) sono orgogliose di annunciare un iniziativa dedicata al benessere del paziente oncologico oltre la terapia.

L’evento, che si terrà il 5 giugno 2025 alle ore 18.00 presso la Taverna di AliSa in via Loria 24, Pastena (SA), riunirà esperti del settore per affrontare le sfide che i pazienti oncologici incontrano, ponendo l’accento su un approccio olistico alla cura. Tra i relatori di spicco, interverrà la Dott.ssa Caterina Melella, fondatrice della linea cosmetica Iyoskin, in qualità di esperta cosmetologa.

Il cancro e le sue terapie, sebbene fondamentali per la cura, possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti, manifestandosi spesso con effetti collaterali a livello cutaneo e tricologico. Ed è proprio su questo fronte che la collaborazione tra realtà come la SITRI , l’Associazione Angela Serra e Iyoskin si rivela cruciale.

La SITRI, Società Italiana di Tricologia, co-organizzatrice del convegno, porta la sua profonda esperienza nel campo della tricologia, un aspetto fondamentale per i pazienti che affrontano la caduta dei capelli a seguito delle terapie. La collaborazione tra SITRI e l’Associazione Angela Serra è un segno tangibile dell’impegno congiunto nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. La Dott.ssa Rosa Giannatiempo, anatomopatologa, medico tricologo e la Dott.ssa Fiorella Bini Pas- Presidente SITRI, oltre che a essere amiche e sostenitrice della Dott.ssa Melella, saranno tra le voci autorevoli dell’evento, affrontando il delicato tema della perdita dei capelli “Oltre la terapia oncologica”.

L’Associazione “Angela Serra”, che ha radicato la sua presenza a Salerno nel 2005 con la sezione intitolata a “Luana Basile”, è da sempre impegnata nella creazione di una moderna ed efficace rete di servizi oncologici e nella promozione di campagne informative e di prevenzione. Il loro impegno con il supporto del loro presidente Arturo Iannelli si estende al servizio di prima accoglienza e accompagnamento per le pazienti affette da tumore al seno e al mantenimento del Telefono Oncologico, un help line prezioso per informazioni sulle strutture sanitarie del territorio.

“Ringrazio la Dott.ssa Fiorella Bini, Dott.ssa Rosa Giannatiempo e la SITRI e l’Associazione Angela Serra di Salerno, per aver voluto al suo fianco l’esperienza di Iyoskin”, commenta Caterina Melella “Il nostro contributo vuole sottolineare l’importanza di un approccio olistico alla cura, che tenga conto non solo della patologia, ma anche delle ripercussioni fisiche ed estetiche che possono minare la fiducia e il benessere del paziente. Proprio come noi di IYOSKIN, La Dott.ssa Fiorella Bini ,la Dott.ssa Rosa Giannatiempo e l’Associazione Angela Serra credono fortemente che affrontare queste problematiche sia un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei malati oncologici.”

La Dott.ssa Caterina Melella, fondatrice di Iyoskin, un marchio salernitano dedicato alla cura della pelle con un approccio consapevole e specializzato, porterà la sua expertise sul tema de “La Cosmetica e le sue funzioni sulla pelle”. La sua partecipazione al convegno evidenzia il forte legame e l’impegno condiviso tra Iyoskin e la Dott.ssa Rosa Giannatiempo e l’Associazione Angela Serra: queste realtà salernitane si adoperano, ciascuna nel proprio ambito, per la cura e il sostegno delle persone affette da cancro.

“È un privilegio poter condividere le mie conoscenze in un contesto così significativo e al fianco di realtà così importanti come l’Associazione Angela Serra e la Dott.ssa Rosa Giannatiemp di SITRI,” dichiara la Dott.ssa Melella. “Le tossicità cutanee e la perdita di capelli sono sfide che molti pazienti oncologici affrontano, e poter offrire consulenze e soluzioni cosmetiche mirate può fare una reale differenza nel loro percorso. Il nostro obiettivo, attraverso Iyoskin, è supportare il benessere fisico ed emotivo, rendendo la malattia meno sofferta anche dal punto di vista estetico.”

Il programma del convegno prevede interventi di rilievo:

PROGRAMMA

00 Introduzione – A. Iannelli, Legale Rappresentante Ass. A. Serra Salerno

Introduzione – A. Iannelli, Legale Rappresentante Ass. A. Serra Salerno 15 Tossicità cutanee da chemio e radioterapia – F. Bini, dermatologa e Past President SITRI

Tossicità cutanee da chemio e radioterapia – F. Bini, dermatologa e Past President SITRI 35 Oltre la terapia oncologica. La perdita dei capelli vi presento la mia malattia – R. Giannatiempo, anatomopatologa e tricologa

Oltre la terapia oncologica. La perdita dei capelli vi presento la mia malattia – R. Giannatiempo, anatomopatologa e tricologa 55 Intervento – A. Giordano, biologa nutrizionista

Intervento – A. Giordano, biologa nutrizionista 15 Intervento – R. Cuoco, Psicologa

Intervento – R. Cuoco, Psicologa 35 La Cosmetica e le sue funzioni sulla pelle – M. Caterina, founder della linea Iyoskin, esperta in tecniche di laboratorio e Cosmetologia

La Cosmetica e le sue funzioni sulla pelle – M. Caterina, founder della linea Iyoskin, esperta in tecniche di laboratorio e Cosmetologia 55 Chiusura dei lavori

Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire tematiche cruciali per il benessere dei pazienti oncologici, ribadendo l’importanza di un supporto integrato che va oltre la mera terapia medica. L’Associazione Angela Serra e Iyoskin invitano la cittadinanza e la stampa a partecipare, per sensibilizzare e informare su un argomento di così grande rilevanza sociale.

www.iyoskin.com

www.sitri.it

www.angelaserra.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...