Oncologia, sinergia pubblico-privato

Nel continuo evolversi della medicina, l’oncologia è sempre più orientata ad affrontare nuove sfide nella lotta contro il tumore e considerevoli sono i risultati ottenuti nell’ambito della ricerca di terapie personalizzate ed efficaci.

In un momento storico inoltre, che protende e si proietta su scenari segnati da risorse limitate all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, la necessità di riforme territoriali e di approcci più agevoli ed innovativi, è fondamentale per garantire e migliorare la gestione dei pazienti.

Di tutto ciò e di molto altro ancora, se ne discuterà durante il Convegno di Oncologia dal titolo: “Oncologia Pubblico-Privata. Un Network Vincente”, che si terrà a Salerno il 6 e il 7 giugno 2025, presso la Sala Congressi “G.BOTTIGLIERI”, Palazzo S.Agostino- Provincia di Salerno(via Roma,104).

Il Convegno organizzato dai Responsabili Scientifici Dott.ssa Clementina Savastano, Dr.Giuseppe Pistolese, Dott.ssa Fortuna Lombardi, con il Comitato Scientifico Dr.Antonio Febbraro e Dr.Antonio Calvanese, rappresenta un’opportunità di confronto e di dibattito corale tra esperti del settore e specialisti ospedalieri ed universitari di alto profilo, che in un contesto multidisciplinare, indicheranno la strada che conduce ad un nuovo modello di management e di gestione del paziente oncologico.

“Quest’ultimo, così come dichiara la dottoressa Savastano, dovrebbe essere inserito in un percorso accessibile che escluda ogni possibile discriminazione terapeutica dettata dalla condizione sociale o dell’isolamento geografico. In questa ottica aggiunge, il suddetto Convegno, vuole gettare le basi per l’istituzione di un network pubblico-privato che abbracci appunto la sanità pubblica e quella privata accreditata, che proprio perche’ tale ha le stesse prerogative della prima, affinché in un ipotetico scenario di sinergie acquisite, anche le diagnostiche costose vengano inserite in un percorso praticabile a tutti, piu equo e di qualita’, che favorisca inoltre le terapie di prossimità”. ” In un mondo in cui la Salute è una priorità globale, conclude la dottoressa Savastano, è imprescindibile che l’investimento nella ricerca sia affiancato e supportato da strategie virtuose che assicurino il benessere di ognuno ed una idonea presa in carico del paziente oncologico”.

La Kermesse, che bissa il successo delle precedenti edizioni e che rientra nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina, ha tra gli altri obiettivi l’aggiornamento dei principali processi evolutivi scientifici nel campo dell’oncologia, con un focus sulle più recenti innovazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche che risultano sempre piu’ tecnologiche e sofisticate.

Il Convegno che vanta il supporto della LILT Associazione di Salerno, dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, della Casa di Cura Cobellis e della Casa di Cura Tortorella, si articolerà in due giornate di approfondimenti, con sessioni divulgative, che si svolgeranno di mattina e di pomeriggio.