Festa della Valle delle Orchidee, chiusa con successo XXV edizione a Sassano

Si è conclusa con grande partecipazione ed emozione la 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee, svoltasi dal 31 maggio al 2 giugno a Sassano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un’edizione speciale, quella del 2025, interamente dedicata al tema della pace, che ha trovato il suo momento più toccante nel cosiddetto “Giorno clou” della manifestazione, domenica 1° giugno, con il suggestivo volo degli aquiloni realizzati dai bambini.

Nel corso di un laboratorio creativo in montagna, i più piccoli hanno disegnato e colorato i propri aquiloni con i colori della pace, scrivendo frasi, messaggi e pensieri dedicati alla convivenza, alla speranza e a un futuro migliore. L’emozionante volo collettivo di decine di aquiloni è diventato così un simbolo concreto, partito dai più giovani e dal cuore verde della Campania, per lanciare un messaggio universale contro la guerre.

«In un momento storico segnato da conflitti internazionali, abbiamo voluto che la nostra festa lanciasse un segnale di speranza – ha dichiarato il sindaco di Sassano, Domenico Rubino. – Gli aquiloni dei bambini sono stati il nostro grido silenzioso: crediamo ancora in un mondo fatto di bellezza, armonia e pace. E abbiamo scelto che questo messaggio partisse proprio da qui, da un patrimonio naturalistico di inestimabile valore».

La Festa della Valle delle Orchidee si conferma infatti non solo un appuntamento culturale e sociale di grande rilevanza, ma anche un’occasione unica per valorizzare e far conoscere uno dei tesori naturalistici più straordinari del Sud Italia. La Valle, con i suoi 47 km² di estensione, ospita 184 entità di orchidee selvatiche – tra cui 68 specie, 57 sottospecie, 35 varietà e 24 ibridi naturali – che ne fanno un vero e proprio scrigno di biodiversità di interesse europeo. Un laboratorio a cielo aperto per botanici, studiosi e amanti della natura.

Nel corso della tre giorni, numerosi visitatori hanno potuto partecipare a escursioni guidate, trekking naturalistici, giri a cavallo e visite botaniche dedicate alla scoperta delle orchidee selvatiche, apprezzando il valore paesaggistico e ambientale dell’area.

L’intera manifestazione è stata organizzata dal Comune di Sassano, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

Questa 25ª edizione ha voluto sottolineare che la Valle delle Orchidee non è solo una meraviglia da ammirare durante la festa, ma rappresenta un bene naturalistico permanente, sempre visitabile e da tutelare in ogni periodo dell’anno. Un patrimonio del Vallo di Diano e dell’intero Mezzogiorno, simbolo di una convivenza possibile tra uomo e natura.