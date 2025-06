Per un Mare di Legalità, la Mare Nostrum – Dikè al Circolo Canottieri Irno

L’iniziativa è promossa dalla sede salernitana “Il Torrione” dell’Archeoclub d’Italia, presieduta da Giovanna Pisapia, in collaborazione con l’Archeoclub nazionale, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Consiglio Regionale della Campania.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con le visite guidate per le scolaresche e i laboratori didattici a bordo della Dike. Gli studenti salernitani, previa prenotazione, potranno salire a bordo della motovela per partecipare a esperienze educative sui temi della legalità, del mare e del patrimonio culturale.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà inoltre visitabile una, a cura dell’Associazione Lello Montone, che condurrà i visitatori in un percorso visivo e sonoro tra i fondali marini, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela ambientale., nel salone del Circolo Canottieri Irno, si terrà il convegno pubblico dal titolo:Saluti introduttivi– Presidente Archeoclub d’Italia – sede “Il Torrione” di Salerno– Presidente Circolo Canottieri Irno di SalernoSaluti istituzionali– Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia– Presidente Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania– Presidente nazionale Archeoclub d’Italia– Soprintendenza ABAP Salerno – AvellinoInterventi istituzionali– Comandante della Polizia Municipale di Salerno– Comandante del 4° Reggimento Carri di Persano– Comandante Capitaneria di Porto di Salerno– Comandante Compagnia Carabinieri di SalernoInterventi tecnici e tematici– Assessore alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Salerno, già magistrato– Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno– Giudice per l’Udienza Preliminare, Tribunale per i Minorenni di Salerno– Dirigente USSM – Ministero della Giustizia– Dirigente UEPE Salerno – Ministero della Giustizia– Presidente Fondazione Sinapsi (presenterà la mappa tattile della Costiera Salernitana per il turismo accessibile)– Presidente Freediving World Italia (interverrà sul tema della tutela del mare e della prevenzione degli inquinamenti marini): Monica De Santis, giornalista

La motovela Mare Nostrum – Dike non è solo un’imbarcazione: è diventata un potente simbolo di trasformazione e di speranza. Confiscata alla criminalità, oggi solca i mari come laboratorio galleggiante di legalità, inclusione e cittadinanza attiva, offrendo attività gratuite per studenti, laboratori di giustizia riparativa, percorsi formativi ed educativi.

Dopo aver già fatto tappa a Napoli, Palermo, Messina e Vibo Valentia, la Dike prosegue il suo viaggio per il Mediterraneo, portando un messaggio concreto di educazione civica e rispetto dei diritti.