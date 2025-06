La giornata mondiale dell’ambiente sarà celebrata giovedì, nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, dal “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita” con un convegno sull’inquinamento da microplastiche.

La giornata mondiale dell’ambiente che si celebra ogni anno il 5 giugno e che è stata istituita dall’assemblea Generale delle Nazioni unite nel 1972, nel 2025 ha come focus la lotta all’inquinamento da plastica e le possibili soluzioni. In tema con questi avvenimenti il “Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita”, presieduto dalla dottoressa Grazia Cioffi, ha organizzato un convegno, che si svolgerà giovedì 5 giugno alle ore 9:00 nel Salone Girolamo Bottiglieri della Provincia di Salerno dal titolo “Inquinamento da micro plastiche: cause, conseguenze soluzioni”, a conclusione di un progetto sviluppato a Salerno grazie all’aiuto, alla collaborazione e la disponibilità della dottoressa Giovanna Laudisio, creatrice di “Naturbeads”, una start-up innovativa nata dall’iniziativa di un team internazionale che comprende: l’imprenditrice italiana Giovanna Laudisio, laureata in chimica; un accademico italiano, il professor Davide Mattia; e la professoressa Janet Scott. La start-up ha sviluppato una tecnologia che consente di sostituire, in diversi campi, microsfere di plastica con prodotti biodegradabili a base di cellulosa. Il progetto è stato sviluppato con le professoresse Maria Giovanna Cantalupo e Anna Ferraiolo che hanno guidato gli studenti delle classi IV D e IV E dell’Istituto Francesco Severi di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Barbara Figliolia, in collaborazione con la professoressa Maria Rosaria Acocella della Facoltà di Chimica dell’Università di Salerno in una serie di esperimenti in laboratorio , i cui risultati verranno esposti dagli stessi studenti .Il convegno, che rappresenta la conclusione di un lavoro laboratoriale durato un intero anno scolastico, vedrà la partecipazione , oltre che dei protagonisti sopra citati, dell’Onorevole Guido Milanese, Delegato del Ministro dell’Ambiente e Consigliere di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Ricerca e dell’Onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del dottor Tommaso Di Napoli, Governatore del “Distretto 108Ya Lions International”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...