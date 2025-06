Competenze trasversali, il corso ad Atrani

Si è concluso ad Atrani il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS Marini-Gioia di Amalfi di un’importante esperienza formativa all’interno della macchina comunale, offrendo un prezioso contributo alla progettazione di spazi e servizi utili per tutta la comunità.

Presenti alla cerimonia di consegna degli attestati finali ai giovani protagonisti di questo avvincente percorso il Sindaco Michele Siravo, i referenti interni ed esterni dell’Ente, il Dirigente Scolastico Massimiliano Zembrino e i docenti referenti del Pcto, prof.ssa Berenice Carbone, prof.ssa Moira Cuomo, prof.ssa Apollonia Caliano e prof. Emanuele Ciero.

Durante le settimane di attività i ragazzi si sono cimentati in progetti di valorizzazione dell’accoglienza turistica attraverso un nuovo concept per l’infopoint cittadino, pensato come punto di accoglienza moderna e funzionale per visitatori e cittadini, e si sono immersi nella vita quotidiana degli uffici comunali progettando ed attuando soluzioni organizzative per una maggiore efficienza ed accessibilità degli uffici comunali. Dalla digitalizzazione degli atti di Stato Civile all’implementazione di una piattaforma per segnalazioni, fino al supporto nella gestione amministrativa della Polizia Locale, il loro contributo ha portato nuove idee, spirito collaborativo e uno sguardo giovane e moderno sull’innovazione dei servizi pubblici.

“Rivolgo un sincero ringraziamento al Dirigente Scolastico, ai referenti dell’Istituto e del Comune, così come ai collaboratori esterni, per l’impegno, la competenza e la collaborazione che hanno permesso di realizzare un’iniziativa di alto valore educativo e civico. Grazie al loro lavoro è stato possibile costruire un collegamento concreto e virtuoso tra il mondo della scuola e quello delle istituzioni” commenta il sindaco, Michele Siravo.

“Il mio pensiero più riconoscente va però agli studenti che, con entusiasmo, curiosità e spirito costruttivo, hanno portato ad Atrani una ventata di vitalità e freschezza. La loro presenza ha lasciato un segno positivo nella nostra comunità, colmando un vuoto che si avvertiva sin da quando la sezione del Liceo Classico non è più stata ospitata nel nostro territorio.

Sono convinto che questa esperienza abbia rappresentato per loro un momento autentico di crescita personale e professionale, offrendo l’opportunità di acquisire competenze utili e, soprattutto, di toccare con mano il significato profondo dell’essere cittadini. Le istituzioni locali sono infatti il primo luogo dove si esercita la partecipazione, si costruisce il bene comune e si educa alla responsabilità.

Accompagnare i giovani nel loro percorso di formazione e scoperta è un dovere che ci coinvolge tutti. Iniziative come questa ci ricordano che investire nel futuro dei ragazzi significa investire nel futuro delle nostre comunità.”

“Come Dirigente Scolastico, sono particolarmente grato per proposte progettuali di così alto profilo, che consentono al nostro Istituto di ampliare il proprio orizzonte educativo, trasformandosi sempre più in uno spazio generativo di esperienze significative, orientate alla formazione integrale dei nostri giovani cittadini” dichiara il Ds dell’Istituto, Massimiliano Zembrino. “L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità formativa di straordinario valore che ha permesso ai nostri giovani di confrontarsi in modo diretto e concreto con il funzionamento delle istituzioni locali e di vivere il territorio di Atrani non solo come luogo fisico, ma come spazio di appartenenza, cittadinanza attiva e responsabilità condivisa.

In un contesto sociale in cui le nuove generazioni talvolta sperimentano un senso di disorientamento, fragilità identitaria e distanza dalle dinamiche civiche e politiche, la scuola è chiamata, oggi più che mai, ad assumere un ruolo centrale nel proporre esperienze autentiche, significative e radicate nel tessuto territoriale. Proposte educative come quella realizzata con la collaborazione del Comune di Atrani, capaci di unire contenuto, contesto e relazione, offrono agli studenti occasioni preziose per sviluppare consapevolezza, spirito critico e motivazione profonda. L’esperienza vissuta ha contribuito, inoltre, a rafforzare nei nostri studenti relazioni basate sulla collaborazione, sull’ascolto reciproco e sul senso di corresponsabilità, favorendo la creazione di un gruppo coeso e consapevole.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, se progettati con attenzione e guidati da una visione condivisa, si trasformano in potenti strumenti di crescita personale e collettiva, capaci di rafforzare le competenze trasversali, stimolare il dialogo tra scuola e territorio e promuovere un apprendimento che trova senso nel vivere quotidiano.”

