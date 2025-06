Rossella Cerrone a Cantina&Cultura mercoledì 4

Ultimo appuntamento per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

Il 4 giugno alle 19 la protagonista sarà Rossella Cerrone e il suo “Un passo oltre le nuvole” (Marlin). Nina è una scrittrice e una donna disillusa che, dopo le fratture di un amore difettato, si nasconde all’ombra di una feroce introspezione per fare un bilancio della sua vita. Attraverserà una fase di blocco emotivo e creativo causata dalla distruzione di tutte le sue certezze che coincide fatalmente con l’impegnativa promozione del suo ultimo romanzo. Fatica a strapparsi dal petto i roventi dolori e a respingere i collosi stereotipi sociali condensati in una nuvola nera che la segue passo passo. Intorno a lei ruotano numerosi affascinanti personaggi – gli amici Vera e Ricky, la figlia Sole, il marito narcisista, il padre, i fratelli, fuggevoli conoscenze e persone dai cuori veraci – e ognuno, a suo modo, lascerà un segno indelebile sul suo percorso in salita. Schiverà con tenacia l’omologante conformismo, la cortina di pregiudizi, la giudicante società che sminuisce il valore femminile e le maschere di apparenza. Una volta arrivata in cima, dopo aver viaggiato a lungo e vissuto esperienze stimolanti, avrà una limpida visuale: spazzerà lontano le nuvole per andare oltre, verso la riconquista di sé stessa che rimane la più grande forma di libertà. Sullo sfondo delle Piramidi, tra i quartieri di Pechino, nella medina di Marrakech, fra le vie dell’Havana, la protagonista trascinerà il lettore in voli emozionali che solo nell’ultima pagina toccherà di nuovo terra con un finale sorprendente.

La rassegna, come di consueto, farà una pausa estiva per poi riprendere nel mese di ottobre.

