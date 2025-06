Racconti d’estate, Massimo Ugolini di Sky a Pellezzano mercoledì 4

Sarà Massimo Ugolini, stimata voce di Sky Sport, ad aprire ufficialmente la quinta edizione di dLiveMedia – Racconti d’estate: appuntamento mercoledì 4 giugno a Pellezzano. Con il suo stile inconfondibile, diretto, misurato e mai sopra le righe, Ugolini porterà sul palco un racconto appassionato del mondo del calcio e del giornalismo sportivo, tra emozioni di campo e retroscena da bordocampo.

«Non è solo un volto noto, ma un narratore di emozioni che ha saputo conquistare la fiducia del pubblico con discrezione e competenza», spiega il direttore artistico Roberto Vargiu dell’edizione 2025 promossa dal Comune di Pellezzano in sinergia con Scabec e la Provincia di Salerno. Una voce diventata riferimento per chi segue da vicino il Napoli e la Serie A, incarnando un giornalismo sportivo sobrio e incisivo.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, si terrà ai Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano alle 18.

