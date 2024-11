Salerno Letteratura, Vittoriana Abate incontra gli studenti del Tasso

Doppio appuntamento per il #Fuorifestival di Salerno Letteratura.

Venerdì 8 novembre alle 11, al liceo classico Torquato Tasso, sarà ospite Vittoriana Abate, autrice di “Sulla pelle e nel cuore. Quei bravi ragazzi che uccidono” (Graus). Dopo i saluti istituzionali della dirigente Ida Lenza, dialogheranno con l’autrice le professoresse Ester Cafarelli e Antonella De Notaris. Nel pomeriggio alle 18, Vittoriana Abate sarà invece negli spazi della Pinacoteca provinciale di via Mercanti in dialogo con la giornalista Mariella Anziano. L’incontro sarà preceduto dall’esibizione di Claudio e Diana, Ambasciatori della Posteggia Napoletana nel mondo. Da 37 anni musicisti professionisti, sono impegnati nel sociale attraverso video che dedicano a temi cui sono vicini, come la Terra dei fuochi, i Musei, le guerre e la pace (ultimo video girato da Duccio Forzano) e il femminicidio.

IL LIBRO. Questo saggio racconta le donne vittime di femminicidio, ma anche di quelle che sono riuscite a salvarsi nonostante la paura di non farcela, le sentenze avvilenti, le battaglie quotidiane contro frustrazione, vergogna e la fatica per ottenere giustizia in un Paese permeato da una cultura misogina e patriarcale che anche davanti al più efferato dei delitti tende ad ammantare il colpevole, il “bravo ragazzo”, di un’aura romantica, quasi la sua azione fosse inevitabile. Quasi come fossero loro per primi le vittime della volontà di emancipazione delle loro compagne. Scritto a quattro mani con l’avvocato Cataldo Calabretta, il testo contiene anche una sezione dedicata agli strumenti che la legge offre nel contrasto alla violenza di genere.

L’AUTRICE. Vittoriana Abate, giornalista laureata in Giurisprudenza, dal 1990 lavora in Rai. Da ventiquattro anni è inviata di punta di Porta a Porta. Esperta di cronaca nera e giudiziaria, si è occupata dei più noti delitti e processi italiani e dei grandi eventi di attualità.