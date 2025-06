L’eccellenza del vino italiano dell’azienda “Bellavista” della “Famiglia Moretti” raccontata al “Rotary Club Salerno Est”.

“Investire, partendo da ciò che offre la terra, per dare radici al futuro”. È questo il motto dell’azienda “Bellavista”, che prende il nome dalla collina su cui sorge, nata nel 1977, grazie alla lungimiranza dell’imprenditore Vittorio Moretti, che ha la sua sede principale nella zona di Franciacorta, che si trova nel cuore della Lombardia, a Erbusco, in provincia di Brescia, al confine con il Lago d’Iseo. “Lì si producono degli eccellenti spumanti, ma non solo: Vittorio Moretti, in modo del tutto pioneristico, è stato il primo ad investire anche in altre tipologie di attività in Franciacorta, come l’ospitalità turistica e il golf, credendo fortemente nelle potenzialità di questo territorio. Quella della Famiglia Moretti è una grande avventura: dare vita a progetti che valorizzino la terra e la cultura che a quella terra appartiene. Oggi Moretti opera in tre rami di attività: edilizia industrializzata, ospitalità e viticultura. Ha sei cantine in tre regioni diverse: Lombardia, Toscana e Sardegna, ma ha un unico modo di vivere la bellezza”. A raccontare la storia della famiglia Moretti è stato il dottor Giuseppe Agata, Area Manager del gruppo “Terra Moretti”, che ha ricordato che la Famiglia Moretti ha creduto fortemente in un progetto e lo ha portarlo avanti con ambizione e determinazione.” L’ambizione è ciò che separa l’ordinario dallo straordinario; è quella pulsione che ti spinge a guardare oltre, ad andare oltre, a far sempre un passo avanti. Noi di “Terra Moretti” crediamo che grazie all’ambizione si possa realizzare qualsiasi sogno, anche quello di rendere il luogo in cui viviamo un posto migliore”. Alla serata, organizzata all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Edoardo Ventura, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Aldo Addesso, ha partecipato il dottor Valerio Amendola, Agente del gruppo “Terra Moretti” sul territorio di Salerno e provincia che ha invitato a degustare: un Alma Rosé Assemblage 1, un Alma Assemblage 1, un Brut Edizione “Teatro alla Scala”, che è il vino ufficiale del Teatro, e un Riserva Vittorio Moretti, tutti prodotti dalla “Bellavista Franciacorta DOCG. Durante la serata è stato presentato, dal Socio Tesoriere Antonio Capece, un nuovo socio del Club: il dottor Nicola Occhinegro fondatore e CEO di “Finanza.tech”.

