Cesare e le guerre moderne, venerdì 13 ad Angri

Angri ospita la presentazione del libro “Cesare e le guerre moderne”, il nuovo saggio di Simone Di Meo che mette in relazione la strategia militare romana con i conflitti contemporanei.

L’incontro si terrà il 13 marzo 2026 alle ore 19 presso la Casa del Cittadino in piazza Doria, nell’ambito della rassegna culturale “Angri Legge”.

L’evento offrirà al pubblico un’occasione di confronto tra storia antica e geopolitica contemporanea. Il volume analizza infatti come il pensiero militare di Giulio Cesare, espresso nel De Bello Gallico, continui a influenzare il modo in cui oggi si raccontano e si interpretano le guerre internazionali. Accanto all’autore saranno presenti anche lo scrittore Gianluigi Esposito e Lorenzo Grimaldi, che dialogheranno con Di Meo sui temi del libro.

Nel saggio, Di Meo propone una lettura originale delle guerre moderne. L’autore parte dall’idea che le strategie narrative e politiche usate da Cesare per raccontare le campagne galliche abbiano lasciato un’impronta profonda nella comunicazione della guerra fino ai giorni nostri.

Il libro mette in relazione il modello cesariano con alcuni dei principali conflitti contemporanei: dalla guerra nei Balcani alle operazioni militari in Iraq e Afghanistan, fino alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente. L’analisi non riguarda soltanto la dimensione militare. Inoltre, il testo indaga anche il ruolo della propaganda, della costruzione del consenso e della legittimazione politica della guerra.

L’incontro rientra nella rassegna letteraria “Angri Legge”, iniziativa dedicata alla promozione della lettura e del dibattito culturale. La manifestazione ospita autori, studiosi e giornalisti che presentano libri dedicati alla storia, alla politica e alla società contemporanea.

In questo contesto la presentazione del volume di Simone Di Meo assume un significato particolare. Il libro infatti propone un dialogo tra discipline diverse: storia romana, analisi geopolitica e studio della comunicazione della guerra.

