Casa Babylon Teatro, Open Day lunedì 3

Di
Pietro Pizzolla
-
Riprendono i Corsi di Teatro di Casa Babylon Teatro

Comincia la Scuola di Teatro Ragazzi con l’ OPEN DAY

previsto per il giorno 3 novembre presso il Teatro sant’Alfonso,

Vi aspettiamo numerosi, vecchi e nuovi iscritti.

 

 

Sono aperte le iscrizioni

per l’ Anno Accademico 2025 – 2026

 

OPEN DAY

lunedì 3 novembre 2025 – anni 8/13 – ore16.45 /18.45

Teatro Sant’Alfonso

PAGANI (SA)

 

In occasione di questa lezione, gli interessati possono portare con sé altre persone motivate

o semplicemente “curiose”

 

 

