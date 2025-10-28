Casa Babylon Teatro, Open Day lunedì 3

Riprendono i Corsi di Teatro di Casa Babylon Teatro
Comincia la Scuola di Teatro Ragazzi con l’ OPEN DAY
previsto per il giorno 3 novembre presso il Teatro sant’Alfonso,
Vi aspettiamo numerosi, vecchi e nuovi iscritti.
Sono aperte le iscrizioni
per l’ Anno Accademico 2025 – 2026
|OPEN DAY
lunedì 3 novembre 2025 – anni 8/13 – ore16.45 /18.45
Teatro Sant’Alfonso
PAGANI (SA)
In occasione di questa lezione, gli interessati possono portare con sé altre persone motivate
o semplicemente “curiose”
