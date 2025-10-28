Casa Babylon Teatro, Open Day lunedì 3

Nato a Napoli, dove tuttora vive, nel 1973, è giornalista pubblicista e responsabile area contenuti de LaComunicazioneADV. Laureato in Scienze della Comunicazione con tesi in marketing, alterna l'attività giornalistica con quella di consulenza. Ha collaborato con il ROMA (Cronaca Salerno), Il Nuovo Salernitano e Metropolis.