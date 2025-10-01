Asl, via alla campagna di vaccinazione anti-influenzale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Dal giorno 1 ottobre prende il via l’annuale “Campagna Vaccinazione Anti-influenzale” dell’ASL Salerno guidata dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, a fronte della ormai prossima stagione influenzale.

La vaccinazione è una efficace forma di prevenzione e protezione contro le forme più gravi di influenza, fondamentale per i soggetti più vulnerabili, quali gli anziani o i soggetti con cronicità: attraverso la vaccinazione diventa possibile ridurre le ospedalizzazioni e le complicanze dettate dai virus influenzali, riducendo notevolmente l’impatto sul sistema sanitario.

La vaccinazione per i soggetti a rischio di complicanze è gratuita e viene effettuata dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna o con accesso presso i Centri vaccinali dei distretti sanitari dell’ASL Salerno, la cui lista è presente sul portale aziendale, e dalle farmacie aderenti.

La Campagna prevede la somministrazione di vaccinazioni gratuite a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, soggetti di età compresa tra i 7 e i 59 anni affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo postparto, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, personale sanitario, soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale di servizi pubblici, lavoratori a contatto con animali e donatori di sangue.

I vaccini autorizzati sono prodotti biologici sicuri poiché sottoposti ad una serie di rigorosi controlli che vengono effettuati sia durante la produzione e prima della loro immissione in commercio, sia dopo la loro commercializzazione, rispondendo agli standard previsti dalle autorità nazionali e internazionali.

