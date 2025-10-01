Salerno, Capitale Italiana della Pace 2025

Dal 22 al 27 settembre 2025, Salerno è diventata il cuore pulsante di un messaggio che oggi appare più urgente che mai: la pace non è un’utopia, ma una scelta quotidiana, concreta, capace di incidere sul presente e di illuminare il futuro. Sei giorni di incontri, arte, musica e testimonianze che vedono intrecciarsi istituzioni, scuole, comunità e protagonisti del mondo culturale e religioso.

Un cammino collettivo

L’iniziativa non si è limitata a un calendario di eventi, ma si è proposta come un vero e proprio percorso condiviso con l’obiettivo di costruire ponti di dialogo in un tempo storico segnato da conflitti e fratture. A fare da filo conduttore le parole chiave della manifestazione: dignità, responsabilità, speranza.

Il programma, partito il 22 settembre con l’installazione dell’“Albero della Pace” al Parco Mercatello, simbolo di radici e futuro, e con il convegno “Diritti umani e dialogo tra i popoli” al Salone dei Marmi, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, del cardinale Matteo Maria Zuppi e di rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. Lo stesso giorno sono state inaugurate due mostre: una di pittura a Palazzo Fruscione, con opere di artisti italiani e internazionali, e una fotografica dedicata alle “Immagini di Pace” al Complesso di San Michele.

Le scuole protagoniste

Un aspetto centrale della settimana è stato poi il coinvolgimento delle scuole: studenti e docenti sono diventati non solo spettatori, ma veri protagonisti. Dai laboratori tematici nei licei cittadini, che hanno affrontano temi come acqua, energia, ambiente e diritti umani, fino alle visite guidate curate dai ragazzi, l’evento si è così trasformato in un cantiere di educazione alla cittadinanza attiva. In particolare il 23 settembre, al Quadriportico del Duomo si è tenuto l’incontro tra Don Cesare D’Andrea e Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo, e gli studenti.

Non sono mancati momenti di forte impatto comunitario come la Passeggiata della Pace del 25 settembre, dall’Arenile di Santa Teresa a Piazza del Marinaio.

Grande protagonista anche la musica con diversi concerti dal pop corale al rock, fino al rap, per parlare a pubblici diversi con un unico messaggio.

Il Premio “Alfano I” e la voce dei giovani

Sabato 27 settembre la cerimonia di consegna del Premio “Alfano I” ha segnato il culmine della manifestazione. Un momento dedicato al riconoscimento delle migliori testimonianze di pace elaborate dagli studenti, con la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e della società civile.

A seguire, al Parco Pinocchio, l’“Orchestra Verticale Territoriale Junior” e il talk degli studenti del Liceo Tasso hanno chiuso simbolicamente il percorso, con l’intervento di Fabio Ferro, figura di riferimento della scena hip hop campana, a sottolineare come il linguaggio musicale e giovanile possa diventare veicolo di messaggi universali.

Salerno città-laboratorio di pace

“O pace, quante guerre sono state mosse in tuo nome”: il motto scelto per la manifestazione risuona come monito e responsabilità. Per una settimana Salerno si è trasformata in un laboratorio vivo, dove la pace smette di essere parola astratta per diventare pratica quotidiana di dialogo e creatività.

In un’epoca segnata da guerre, tensioni geopolitiche e crisi globali, questa iniziativa vuole offrire al Paese – e non solo – un’occasione di riflessione e di impegno collettivo. Perché la pace, come sottolineano i promotori, non si conquista una volta per tutte, ma si coltiva ogni giorno, con gesti concreti e comunità che scelgono di camminare insieme.

