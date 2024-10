ARCHvibes al Museo di Pontecagnano

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano spalanca le porte all’autunno con “ARCHvibes” un ricco programma di attività culturali, patrocinato dal Comune di Pontecagnano Faiano, previsto nelle domeniche 6 ottobre, 3 novembre e 1° dicembre, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

L’iniziativa è organizzata in sinergia con il Forum dei Giovani – Città di Pontecagnano Faiano, la Pro Loco Città Amina, la Pro Loco Etruschi di frontiera, Experienceodv e Paesaggi Narranti, associazioni di promozione sociale e culturale che intendono mettere a disposizione del territorio le proprie competenze per valorizzare il patrimonio archeologico della città e il Museo che lo custodisce.

“Il Museo rappresenta per la comunità un punto di riferimento fondamentale e i rapporti sinergici con il Comune, gli altri enti locali e le associazioni del territorio generano esperienze feconde, che coinvolgono un pubblico sempre più vasto, determinando la consapevolezza sempre più condivisa dell’importanza del patrimonio culturale”, Serena De Caro – direttrice del Museo di Pontecagnano.

“La valorizzazione del Museo e di tutte le risorse storiche, culturali e umane che lo rappresentano è una fra le mission principali di questo Assessorato, che continua a coltivare un rapporto di reciprocità e collaborazione con la dirigenza del polo di Via Lucania, simbolo del nostro passato ma anche luogo cruciale del nostro presente e futuro. Questi eventi lo attestano e noi ringraziamo chi, con costanza e passione, si inscrive in questo percorso di rilancio e sviluppo per l’intera Pontecagnano Faiano”, Roberta D’Amico – Assessora alla Cultura e Beni Culturali.

“Giochi, incontri, esperienze, la fanno da padrone in questo contesto suggestivo, che si apre a nuovi scenari legati alle attività ludiche e di incontro, anche fra più generazioni. Un particolare ringraziamento alla direttrice Serena De Caro che accoglie le numerose proposte, all’Assessora D’Amico che prontamente le sostiene e alle Associazioni che investono nella Cultura ritenendola, a giusto titolo, opportunità di crescita e strumento di coesione”, Giuseppe Lanzara – Sindaco di Pontecagnano Faiano.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 6 ottobre 2024 ed è dedicato al tema della mobilità, dell’integrazione e degli scambi. Si inizia alle ore 10.00 con la visita guidata “Pontecagnano al centro del Mediterraneo” lungo un percorso che approfondisce i rapporti del centro etrusco – campano con gli altri popoli antichi ed espone particolari contesti archeologici abitualmente conservati nei depositi. Durante la visita sarà possibile fruire dell’ambiente immersivo “Per terra e per mare”, una videoproiezione a 180 gradi che ripercorre attraverso ricostruzioni ambientali, musica e parole la lunga storia dell’insediamento degli “Etruschi di frontiera”. Alla stessa ora è previsto l’inizio del laboratorio creativo “Crea il tuo vaso”. Bambini e ragazzi potranno realizzare con la tecnica del decoupage e l’utilizzo di materiali di riciclo una personale reinterpretazione dei vasi visti al museo lasciandosi guidare dalla fantasia.

A partire dalle ore 12 si terrà l’ARCHaperitivo nel foyer del museo al piano terra con degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio.

L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate e dei laboratori contattare il num. (+39) 3333125515 (posti limitati).

I successivi appuntamenti, sempre con ingresso e attività gratuiti, prevedono:

– Domenica 3 novembre 2024: ore 10.00 visita tematica “Al tempo delle principesse etrusche” e laboratorio didattico “Le trame della storia” sulla tessitura; ore 12.00 ARCHaperitivo;

– Domenica 1° dicembre 2024: ore 10.00 visita tematica “Nuove scoperte. News dagli scavi di Pontecagnano Faiano” e laboratori didattici “Trova il tesoro” e “Crea un gioiello etrusco”; ore 12.00 ARCHaperitivo.

Con la partecipazione di Donation Italia, Coordinamento del Forum dei Giovani di Salerno, Universitas Picentia.