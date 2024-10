Si rinnova partnership Caritas-Ikea

Il direttore della Caritas di Salerno, don Flavio Manzo, esprime la sua profonda gratitudine a IKEA Baronissi per la recente donazione di mobili destinati al riallestimento del dormitorio per senza fissa dimora “Gesù Misericordioso”, situato in via Bastioni.

Il dormitorio, aperto nel 2022, nel periodo invernale offre riparo a 37 fratelli in difficoltà abitativa, di cui 9 posti riservati alle donne.

Questa generosa donazione ha permesso di rinnovare gli spazi del dormitorio, offrendo un ambiente più confortevole e accogliente per coloro che si trovano in situazioni di estrema difficoltà. I nuovi arredi contribuiranno significativamente a migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura.

La collaborazione tra Caritas Salerno e IKEA Baronissi non è nuova, ma si inserisce in un percorso di partnership solidale che dura ormai da molti anni. Nel corso del tempo, questa sinergia ha dato vita a numerose iniziative a favore dei più bisognosi della comunità salernitana.

“Siamo profondamente grati a IKEA Baronissi per il loro continuo supporto”, ha dichiarato il direttore della Caritas di Salerno. “La loro generosità non solo ci aiuta a fornire un riparo dignitoso a chi ne ha più bisogno, ma è anche un esempio tangibile di come le aziende possano avere un impatto positivo sulla comunità locale”.

Questa donazione è solo l’ultima di una serie di progetti realizzati grazie alla collaborazione tra Caritas e IKEA. Negli anni, l’azienda svedese ha contribuito a diverse iniziative, tra cui:

– Fornitura di arredi per altre strutture di accoglienza

– Donazioni di prodotti per famiglie in difficoltà

– L’iniziativa “riscalda la Notte” per fornire coperte a chi dorme per strada

– Supporto a progetti di formazione e inserimento lavorativo

La partnership tra Caritas Salerno e IKEA Baronissi dimostra come la collaborazione tra organizzazioni non profit e aziende private possa generare un impatto significativo e duraturo nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.

La Caritas di Salerno coglie l’occasione per rinnovare il suo impegno nel servizio ai più vulnerabili e invita altre realtà del territorio a seguire l’esempio di IKEA, contribuendo a costruire una comunità più solidale e inclusiva.