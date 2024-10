Su in vetta, verso l’infinito – Inizia un nuovo anno scout!

Saliamo in vetta perché qualcosa ci spinge. Non è solo una questione fisica. Lo facciamo perché lassù continuiamo a toccare il finito ma iniziamo a respirare l’infinito.

L’infinito fa paura. TD Lemon Novecento, il pianista creato dalla penna di Alessandro Baricco, volle un giorno scendere dalla nave su cui aveva deciso di trascorrere l’intera esistenza. Ma appena mise il piede sulla scaletta, primo secondo terzo gradino, guardò la città senza fine e si spaventò, tornò indietro. Lo fece non per quello che vide, gli spazi e le case e le strade e le piazze ma per quello che non vide, cioè la fine di quella città.

A TD Lemon Novecento, come a molti di noi, faceva paura la sfida, la sua finitezza rispetto all’immensità del mondo. Per lui era meglio un pianoforte: 88 tasti, sai dove iniziano, sai dove finiscono. E suonando, sei tu che hai in mano il potere, sei tu che puoi essere infinito.

Ma la vita non è questo. Non può ridursi a dominare tutto pur di sentirsi a proprio agio.

Salire su in vetta è un viaggio che serve proprio a superare ciò che Novecento diceva, lui che era nato e cresciuto su un natante: La terra, quella è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo. È una donna troppo bella. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare.

E invece no. Prendiamo la vita con slancio e cerchiamo di arrivare in vetta: un viaggio dentro di noi, certo. Ma anche un viaggio fatto di spinta, di forza fisica, di coraggio, di entusiasmo, di supporto a chi sta più indietro o è più svantaggiato. Un viaggio fuori di noi.

L’augurio per l’anno scout alle porte è che sappiamo cercare l’infinito su in vetta. Insieme a chi quell’infinito lo frequenta assai più di noi: le nostre ragazze e i nostri ragazzi.

Mariano Iadanza

Capo Scout d’Italia

Con queste parole prenderanno il via le attività domenica mattina 6 ottobre 2024 presso lo Scout Park “Maurizio Bruno Rapaccini”, in località Sant’Antonio ad Eboli. Lì una cerimonia ufficiale aprirà le celebrazioni per il nuovo anno scout del C.N.G.E.I., associazione scout laica nata in Italia nel lontano 1912 e presente ad Eboli dal 1992.

La festa per l’apertura dell’anno scout sarà aperta a tutta la cittadinanza e vedrà i partecipanti impegnati in attività all’aria aperta dalle ore 9:30 fino alle 13.00, a testimonianza dell’impegno civico che ciascuno scout profonde per “lasciare il mondo migliore di come l’ha trovato”, secondo l’insegnamento del fondatore Baden Powell.

Lo Scout Park “Maurizio Bruno Rapaccini”, è uno spazio dedicato alle attività di volontariato per l’educazione all’aria aperta dei giovani dagli otto anni in su, aperto a tutti i cittadini, dove si sperimenta la cura per l’ambiente e l’inclusione sociale.

Il gruppo scout C.N.G.E.I. di Eboli ha in affido quest’area verde di proprietà comunale sita in località Sant’Antonio, di circa 2’500 mq, della quale si prende cura quotidianamente, rendendola disponibile alle attività per i giovani e per tutta la cittadinanza.

Programma – domenica 6 ottobre 2024

Ore 9:30 Attività di accoglienza e conoscenza

Ore 10:30 Giochi all’aria aperta e piccoli lavori di giardinaggio

Ore 11:30 Saluti istituzionali e cerimonia di apertura dell’Anno Scout

Ore 12:30 Area pic-nic rinfresco e momenti di condivisione

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il gruppo scout tramite whatsapp al numero +39 389 192 8434 visitare le pagine facebook ed instagram @cngeieboli