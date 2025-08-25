Apre Villa Cecilia ad Agropoli

Un aperitivo sospeso tra arte, bellezza ed eleganza inaugura la nuova vita di Villa Cecilia, dimora storica affacciata sul mare di Agropoli, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, patrimonio Unesco.

Lunedì 25 agosto, dalle 19, la Villa accoglierà ospiti, operatori del settore eventi, wedding planner e professionisti per un opening party che segna l’inizio di un progetto ambizioso: restituire alla residenza la sua vocazione di luogo d’incontro, cultura e architettura.

Una dimora intrisa di storia e fascino, costruita nel 1881 come residenza estiva dei marchesi de Stefano d’Ogliastro, Villa Cecilia è stata nel 1903 dono di nozze del marchese Francesco de Stefano alla sua giovane sposa, Cecilia Manfredi de Blasis, dama di compagnia della regina. Un gesto d’amore che ha segnato l’anima di questa dimora. Il marchese stesso ne curò l’architettura e i giardini, donandole le due torri circolari, la grande terrazza a picco sul mare e un parco ombreggiato da pini secolari e arricchito da una rara collezione di piante grasse. Dalla terrazza si gode una vista mozzafiato su uno degli angoli più belli della costiera cilentana: la baia di Agropoli e, all’orizzonte, Capri. Non è un caso che, nei secoli, Villa Cecilia abbia accolto ospiti illustri: dal Principe Umberto di Savoia agli ufficiali americani che, nel 1943, la scelsero come comando dopo lo sbarco di Paestum. Negli anni a seguire, grazie all’intraprendenza di Barbara de Stefano, la dimora ha custodito il suo spirito ospitale, aprendo le porte ad amici, viaggiatori e, a partire da trent’anni fa, a matrimoni ed eventi culturali. Il presente, il futuro e un’ispirazione tutta al femminile, oggi la gestione è affidata a Marina e Cecilia de Stefano d’Ogliastro, le figlie di Barbara, che hanno deciso di raccoglierne non solo l’eredità, ma anche la sfida di rilanciare la Villa nel fascio di un’altra luce ritrovata. Per entrambe il legame è profondo: Marina ha celebrato qui il proprio matrimonio 25 anni fa, mentre Cecilia porta il nome della bisnonna a cui la dimora fu dedicata. “Aprire Villa Cecilia ad eventi di qualità rientra nel progetto di promozione del territorio che vede impegnata la nostra famiglia da molti anni” – racconta Cecilia de Stefano d’Ogliastro, supportata da Marina, che aggiunge: “Dopo aver lavorato lunghi anni a Il Sole 24 Ore per l’organizzazione di eventi, sento di mettere a disposizione del territorio la mia esperienza, avendo tra le mani una grande risorsa. Grazie alle peculiarità paesaggistiche e storiche di Villa Cecilia, puntiamo a sviluppare la nostra attrattività, in particolare all’estero, soprattutto nei paesi collegati all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Cilento”. Una cornice senza tempo, con il suo salone interno, ideale per ricevimenti in ogni stagione, la grande terrazza che si apre sul mare di Agropoli e il giardino silenzioso che cela rare essenze botaniche, Villa Cecilia è molto più di una location: è un luogo che intreccia tradizione e innovazione, accoglienza e creatività. Il 25 agosto sarà il primo passo di un nuovo capitolo, fatto di eventi esclusivi, produzioni artistiche, fotografiche e cinematografiche. Un inizio che celebra l’eleganza, la femminilità e la capacità di trasformare la memoria storica in visioni future.

INFO UTILI:

Villa Cecilia, Via San Marco, 63, Agropoli (SA)

villaceciliaagropoli@gmail.com

