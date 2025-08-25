Sentiero dell’Acqua, residenza artistica a Castiglione del Genovesi

Di
Pietro Pizzolla
-
Nell’ambito del Festival Civiltà Cultura Antonio Genovesi – II edizione “Coltivare Comunità”, prende vita la Residenza di Land Art “Sentiero dell’Acqua”, un progetto di arte pubblica e partecipata che unisce creatività contemporanea, memoria storica e rigenerazione dei luoghi.

Un percorso tra arte, comunità e memoria

Dal 14 al 20 settembre 2025, artisti italiani e internazionali saranno invitati a lavorare presso fontane e lavatoi storici del borgo di Castiglione del Genovesi (SA), trasformando questi spazi identitari in opere site-specific permanenti, realizzate con materiali naturali e integrate nel paesaggio.

Le opere costituiranno il nucleo del percorso permanente “Sentiero dell’Acqua”, curato dalla DMC Visit Picentini, un itinerario culturale diffuso che intreccia natura, memoria collettiva e arte partecipata.

Accanto agli interventi permanenti, il progetto sarà arricchito dalla Laundry Art, installazioni temporanee create con tessuti riciclati e curate da 2ND Hand Solidale ODV, che restituiscono valore alla memoria femminile, ai gesti di cura e ai luoghi dell’acqua.

Call per artisti – aperta fino al 30 agosto 2025

La residenza è aperta ad artisti e collettivi che operano nel campo della Land Art e delle arti visive contemporanee. Le candidature sono aperte fino al 30 agosto 2025.

📌 Regolamento completo e modalità di partecipazione: https://www.festivalgenovesi.it/land-art-2025

Un progetto di comunità

“Sentiero dell’Acqua” non è solo un percorso artistico, ma un modello di rigenerazione simbolica e partecipazione collettiva:

  • restituisce valore a spazi identitari dimenticati,
  • connette tradizione e linguaggi contemporanei,
  • rafforza il legame tra arte, comunità e sostenibilità ambientale.

La residenza nasce a cura di Rareca APS (organizzatore del Festival) con il supporto di Spazio Up Arte. Il festival è patrocinato dal Comune di Castiglione del Genovesi, GAL Colline Salernitane, Ecomuseo dei Picentini APS.

